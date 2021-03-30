Худяков – о Еркине и Германе: «Обвинять можно всех подряд. Нужно разобраться»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался о нападающем Александре Еркине и полузащитнике Дмитрии Германе, подозреваемых в игре на ставках.

«Происходящее никому не нравится, но я хочу разобраться со всем после 2 апреля, когда Еркина и Германа вызовут в РФС. Они получат наказание и от клуба, но сначала нужно услышать решение РФС.

Там не было обвинений в ставках, а в сомнительных эпизодах. Я их ничуть не защищаю, хочу, чтобы побыстрее ситуация разрешилась. Эпизоды я видел. Обвинять можно всех подряд по любому моменту, здесь нужно действительно разобраться в произошедшем и услышать доказательства.

Я согласен, что эпизоды сомнительные, но нужно разобраться», – цитирует Худякова «Спорт-Экспресс».