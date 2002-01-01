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    Худяков – о Еркине и Германе: «Обвинять можно всех подряд. Нужно разобраться»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался о нападающем Александре Еркине и полузащитнике Дмитрии Германе, подозреваемых в игре на ставках.

    «Происходящее никому не нравится, но я хочу разобраться со всем после 2 апреля, когда Еркина и Германа вызовут в РФС. Они получат наказание и от клуба, но сначала нужно услышать решение РФС.

    Там не было обвинений в ставках, а в сомнительных эпизодах. Я их ничуть не защищаю, хочу, чтобы побыстрее ситуация разрешилась. Эпизоды я видел. Обвинять можно всех подряд по любому моменту, здесь нужно действительно разобраться в произошедшем и услышать доказательства.

    Я согласен, что эпизоды сомнительные, но нужно разобраться», – цитирует Худякова «Спорт-Экспресс».

    • Еркин и Герман были отстранены от тренировок с «Тамбовом».
    • К игре на ставках в «Тамбове» могут быть причастны не только они.
    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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