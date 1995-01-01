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    Футболисты «Тамбова» Герман и Еркин, подозреваемые в игре на ставках, дадут показания в РФС 2 апреля

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что нападающий Александр Еркин и полузащитник Дмитрий Герман вызваны в РФС для дачи показаний по подозрению в игре на ставках.

    «2 апреля Герман и Еркин пойдут в РФС давать показания. Детектор лжи? Не знаю, но, думаю, что с ними просто побеседуют. В тренировках они по-прежнему не участвуют.

    Проводить внутреннее расследование не собираемся. Фактов же никаких нет. РФС разбирается, этого достаточно», – цитирует Худякова «Чемпионат».

    • Еркин и Герман были отстранены от тренировок с «Тамбовом».
    • К игре на ставках в «Тамбове» могут быть причастны не только они.
    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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