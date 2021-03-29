Футболисты «Тамбова» Герман и Еркин, подозреваемые в игре на ставках, дадут показания в РФС 2 апреля

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что нападающий Александр Еркин и полузащитник Дмитрий Герман вызваны в РФС для дачи показаний по подозрению в игре на ставках.

«2 апреля Герман и Еркин пойдут в РФС давать показания. Детектор лжи? Не знаю, но, думаю, что с ними просто побеседуют. В тренировках они по-прежнему не участвуют.

Проводить внутреннее расследование не собираемся. Фактов же никаких нет. РФС разбирается, этого достаточно», – цитирует Худякова «Чемпионат».