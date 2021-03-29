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  • Агент – о следующем клубе Головина: «Саша хочет играть в Лиге чемпионов, в еврокубках»

Агент – о следующем клубе Головина: «Саша хочет играть в Лиге чемпионов, в еврокубках»

29 марта 2021, 08:19
16

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, порассуждал о будущем своего клиента.

«Развитие карьеры Головина? Для нас самое главное – это играть, потому что Саша без футбола – это атомная бомба, которая взорвется. Поэтому мы садимся вместе и обсуждаем все варианты, также прислушиваемся к мнению Леонида Викторовича Слуцкого, это для него как второй папа. Его мнение важно.

И вот из этого мы делаем дальше какой-то ход. Как будет дальше – посмотрим летом. Тогда мы переходили после чемпионата мира, а сейчас будет чемпионат Европы. Сейчас есть определенный интерес клубов – к примеру, «Севилья» пробивала ситуацию.

Следующий шаг Головина – «Севилья» или «Реал» с «Ювентусом»? Самое главное – Саша хочет играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. Это максимально там быть и играть. Говорить о «Севилье» и «Реале» или «Манчестере» – так нельзя.

Опять же, сейчас нас все устраивает в «Монако» – он играет, там хороший тренер, команда идет хорошо, к нему хорошо относится руководство. Нет такого, что мы летом собрали вещи и все, ждем предложения», – сказал агент.

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Агент Головина: «Были предложения от «Ювентуса» и «Челси», но выбрали «Монако» из-за адаптации»

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (16)
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ilichkadr
1616999617
Если "Саша хочет играть в Лиге чемпионов, еврокубках", то надо менять клуб. С Монако это пока не реально.
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Fusballer
1616999712
Это только Зенит.
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paracetamol
1617000272
Саше прежде надо научиться играть рационально. А то носится много, не отрицаю, а толку - пшик!
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mamba9090909
1617005197
Ему сейчас никуда не надо дёргаться. Монако в зоне ЛЕ, на 4 месте. Отрыв от 5 места 11 очков. Отрыв от зоны ЛЧ 2 очка. В оставшихся 8 играх у них серьёзный только Лион, с которым они играют дома, и более - менее Ланс и Ренн, которые по показателям слабее Монако. Монако реально выйти в зону ЛЧ. А в следующем сезоне пусть думает.
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sochi-2013
1617008064
Севилья- предел. Надеюсь, что пока.
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neveldomha
1617009409
С таким количеством травм, только в Аталанту, чтобы Алешка на скамейке не скучал. Зато в Лиге чемпионов.
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G.P.
1617010909
Нужно тащить Монако в ЛЧ, тогда и поиграешь в ней. Менять клуб нужно, когда стал стабильным лидером на своём текущем уровне, а об этом пока говорить рано.
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Hektor 84
1617836421
Кажется агент в фифу переиграл
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