Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Агент – о следующем клубе Головина: «Саша хочет играть в Лиге чемпионов, в еврокубках»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, порассуждал о будущем своего клиента.

    «Развитие карьеры Головина? Для нас самое главное – это играть, потому что Саша без футбола – это атомная бомба, которая взорвется. Поэтому мы садимся вместе и обсуждаем все варианты, также прислушиваемся к мнению Леонида Викторовича Слуцкого, это для него как второй папа. Его мнение важно.

    И вот из этого мы делаем дальше какой-то ход. Как будет дальше – посмотрим летом. Тогда мы переходили после чемпионата мира, а сейчас будет чемпионат Европы. Сейчас есть определенный интерес клубов – к примеру, «Севилья» пробивала ситуацию.

    Следующий шаг Головина – «Севилья» или «Реал» с «Ювентусом»? Самое главное – Саша хочет играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. Это максимально там быть и играть. Говорить о «Севилье» и «Реале» или «Манчестере» – так нельзя.

    Опять же, сейчас нас все устраивает в «Монако» – он играет, там хороший тренер, команда идет хорошо, к нему хорошо относится руководство. Нет такого, что мы летом собрали вещи и все, ждем предложения», – сказал агент.

    Агент Головина – об интересе «Зенита»: «Пока не рассматриваем возвращение в Россию»

    Агент Головина: «Были предложения от «Ювентуса» и «Челси», но выбрали «Монако» из-за адаптации»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:19
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10196

      paracetamol 5 минут назад

      Саше прежде надо научиться играть рационально. А то носится много, не отрицаю, а толку - пшик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2559

      Fusballer 14 минут назад

      Это только Зенит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10196

      paracetamol > Fusballer 4 минуты назад

      Конского навоза только Зениту не хватало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10304

      ilichkadr 15 минут назад

      Если "Саша хочет играть в Лиге чемпионов, еврокубках", то надо менять клуб. С Монако это пока не реально.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83996
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru