Агент – о следующем клубе Головина: «Саша хочет играть в Лиге чемпионов, в еврокубках»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, порассуждал о будущем своего клиента.

«Развитие карьеры Головина? Для нас самое главное – это играть, потому что Саша без футбола – это атомная бомба, которая взорвется. Поэтому мы садимся вместе и обсуждаем все варианты, также прислушиваемся к мнению Леонида Викторовича Слуцкого, это для него как второй папа. Его мнение важно.

И вот из этого мы делаем дальше какой-то ход. Как будет дальше – посмотрим летом. Тогда мы переходили после чемпионата мира, а сейчас будет чемпионат Европы. Сейчас есть определенный интерес клубов – к примеру, «Севилья» пробивала ситуацию.

Следующий шаг Головина – «Севилья» или «Реал» с «Ювентусом»? Самое главное – Саша хочет играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. Это максимально там быть и играть. Говорить о «Севилье» и «Реале» или «Манчестере» – так нельзя.

Опять же, сейчас нас все устраивает в «Монако» – он играет, там хороший тренер, команда идет хорошо, к нему хорошо относится руководство. Нет такого, что мы летом собрали вещи и все, ждем предложения», – сказал агент.

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