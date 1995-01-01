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    Агент Головина – об интересе «Зенита»: «Пока не рассматриваем возвращение в Россию»

    Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе со стороны «Зенита» и других клубов.

    «Головин может вернуться в России и заиграть в «Зените»? Они интересовались Сашей, когда он еще в ЦСКА был. Но пока мы не рассматриваем возвращение в Россию. Трансферная стоимость Головина — 40-50 миллионов? Я верю в это. Просто «Монако» дешевле 45 миллионов не отдаст. Были ли за последний год конкретные предложения? Зимой была конкретика от «Вест Хэма», но Саша отказался, потому что хочет играть в Лиге чемпионов» – сказал Клюев.

    • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 16 матчей, забил четыре гола и сделал семь ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 19 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:50
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9364

      BRO_football 23 минуты назад

      В Зенит ни за какие деньги! Только Монако!
      Зенит вместо того, чтобы для лимита самому развивать игроков с российским паспортом тупо покупает их у тех клубов, кто уже это сделал. Ох, и не для таких целей задумывался лимит на легионеров!

      1
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      Рейтинг: +2787

      Snek 33 минуты назад

      А смысл? Он РПЛ перерос в 21 год, ему 24, скоро грядёт расцвет сил и самые лучшие годы. С такими данными как у него, ему надо по максимуму его потратить в лигах из топ-5. В РПЛ можно возвращаться, когда тебе уже 30+, надо подзаработать побольше денег к пенсии, да и вообще спокойно доиграть свою карьеру.

      1
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      Рейтинг: +12370

      Garrincha58 34 минуты назад

      скоро первое апреля вот и начинают уже готовиться к нему

      2
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      Рейтинг: +14720

      alarm 57 минут назад

      а зачем он нам? лучше отмените лимит и расформируйте спартак - всем легче станет.

      1
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      Рейтинг: +6280

      "supermax" > alarm 53 минуты назад

      особенно твоей попке станет легче, которая подгорает постоянно..гыгы?

      1
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      Рейтинг: +14720

      alarm > "supermax" 18 минут назад

      пока что наиболее ярко сверкало только твоё очко. особенно 16 декабря. его свечение было замечено даже с МКС!

      0
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      Рейтинг: +328

      aubergine > alarm 14 минут назад

      С отменой лимита соглашусь. А вот с расформированием Спартака ты явно маху дал. Или у тебя жизненное кредо - это подрыв наших мясных пуканов?)

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      Рейтинг: +6280

      "supermax" > alarm 4 минуты назад

      бом бом, шалава

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      Рейтинг: +14720

      alarm > "supermax" 2 минуты назад

      и хрюкнуть нечего, да?) гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +2101

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Нужно быть просто конченым, что бы вернуться в Россию, а уж тем более в Зенит!

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