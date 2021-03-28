Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Головина – об интересе «Зенита»: «Пока не рассматриваем возвращение в Россию»

Агент Головина – об интересе «Зенита»: «Пока не рассматриваем возвращение в Россию»

28 марта 2021, 19:50
24

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе со стороны «Зенита» и других клубов.

«Головин может вернуться в России и заиграть в «Зените»? Они интересовались Сашей, когда он еще в ЦСКА был. Но пока мы не рассматриваем возвращение в Россию. Трансферная стоимость Головина — 40-50 миллионов? Я верю в это. Просто «Монако» дешевле 45 миллионов не отдаст. Были ли за последний год конкретные предложения? Зимой была конкретика от «Вест Хэма», но Саша отказался, потому что хочет играть в Лиге чемпионов» – сказал Клюев.

  • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 16 матчей, забил четыре гола и сделал семь ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 19 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Монако Головин Александр
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mister_Tomsk
1616950397
Нужно быть просто конченым, что бы вернуться в Россию, а уж тем более в Зенит!
Ответить
Garrincha58
1616952136
скоро первое апреля вот и начинают уже готовиться к нему
Ответить
Snek
1616952168
А смысл? Он РПЛ перерос в 21 год, ему 24, скоро грядёт расцвет сил и самые лучшие годы. С такими данными как у него, ему надо по максимуму его потратить в лигах из топ-5. В РПЛ можно возвращаться, когда тебе уже 30+, надо подзаработать побольше денег к пенсии, да и вообще спокойно доиграть свою карьеру.
Ответить
BRO_football
1616952784
В Зенит ни за какие деньги! Только Монако! Зенит вместо того, чтобы для лимита самому развивать игроков с российским паспортом тупо покупает их у тех клубов, кто уже это сделал. Ох, и не для таких целей задумывался лимит на легионеров!
Ответить
вальтер79
1616954556
45 лямов это что то с чем то да уж )))
Ответить
Kollljan
1616957854
Головин сильно облажался в матче со Словенией и был заменён. Такой в Зените не нужен на пушечный выстрел.
Ответить
Вомбат
1616958335
Об интересе Зенита к Головину, который был в 2018 году странно писать в 2021 году. Последний раз Зенит высказывал интерес к Головину именно тогда, когда его продавали в Монако. Ну а сейчас Зенит на Головина не претендует и претендовать не может. А вот Севилья -- реальный вариант.
Ответить
ab15488
1616991091
У головина и в Европе все неплохо. Он молод и будем надеяться закончил с травмами. А здоровый головин не затеряется ни в одном середняке топ 5 чемпионатов.
Ответить
paracetamol
1617000401
Как что, так об интересе Зенита... Да в Зените Мостовой, свой воспитанник, 100 очков этому Саше даст!
Ответить
Рубинище
1617024938
Ну на кой ему Зенит с тактикой попади в голову. В сборной то , цитата "надоел прилично" . Монако сейчас разорвёт Зенит и в гостях и дома. а в ЛЧ перспектив побольше где за питерцами топ4 занято в любой группе.
Ответить
Главные новости
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
1
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
5
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
5
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
114
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
13
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
4
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
14
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
4
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
12
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
5
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
10
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
1
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+