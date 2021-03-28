Агент Головина – об интересе «Зенита»: «Пока не рассматриваем возвращение в Россию»

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе со стороны «Зенита» и других клубов.

«Головин может вернуться в России и заиграть в «Зените»? Они интересовались Сашей, когда он еще в ЦСКА был. Но пока мы не рассматриваем возвращение в Россию. Трансферная стоимость Головина — 40-50 миллионов? Я верю в это. Просто «Монако» дешевле 45 миллионов не отдаст. Были ли за последний год конкретные предложения? Зимой была конкретика от «Вест Хэма», но Саша отказался, потому что хочет играть в Лиге чемпионов» – сказал Клюев.