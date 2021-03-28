Агент Головина: «Были предложения от «Ювентуса» и «Челси», но выбрали «Монако» из-за адаптации»

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что его клиент мог перейти в «Ювентус» или «Челси».

«Были предложения от «Ювентуса» и «Челси», встречались с Мариной Грановской, но выбрали «Монако», потому что мы все знаем, как Саша адаптируется. Даже когда он в ЦСКА первый раз приехал с мамой, то говорил ей, что хочет обратно домой.

Ребята в ЦСКА ему посоветовали перейти в «Монако» из-за адаптации. Потому что там в какой-то степени русские владельцы, и они практиковали продажи хороших игроков», – цитирует Клюева «Матч ТВ».

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 16 матчей, забил четыре гола и сделал семь ассистов.

Его рыночная стоимость – 19 миллионов евро.

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