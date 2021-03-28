Отбор ЧМ-2022. Италия победила Болгарию, Германия обыграла Румынию благодаря голу Гнабри

Сборная Италии на выезде обыграла Болгарию (2:0) в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.
Германия обыграла в гостях Румынию (0:1). Единственный гол на 17-й минуте забил Серж Гнабри.
Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа C
Голы: 0:1 – Белотти (с пенальти), 43; 0:2 – Локателли, 83.
Группа J
Румыния – Германия – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Гнабри, 17.
Северная Ирландия – Лихтенштейн – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Барди, 7; 2:0 – Трайковски, 51; 3:0 – Трайковски, 54; 4:0 – Элмас, 62; 5:0 -Несторовски (с пенальти), 84.
Источник: Бомбардир.ру