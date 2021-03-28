Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья Маккели извинился за незасчитанный гол Португалии в матче с Сербией

Судья Маккели извинился за незасчитанный гол Португалии в матче с Сербией

28 марта 2021, 10:14
23

Нидерландский арбитр Данни Маккели принес извинения за незасчитанный гол форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче ЧМ-2022 против Сербии (2:2). Об этом сообщил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

«Еще на поле Маккелли сказал мне, что посмотрит запись и извинится, если был не прав. Так и произошло: он извинился», – сказал Сантуш.

  • Система VAR на матчах отбора ЧМ-2022 не используется.
  • После 2 матчей Португалия имеет в активе 4 очка.
  • 30 марта Португалия сыграет против Люксембурга.

Источник: Record
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия. Примейра Сербия Португалия Маккели Данни
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Masteralex
1616916161
ну что противники технологий в футболе, смотрите какая тупейшая дичь происходит без них, голландцев засудили, игра могла сложиться совсем по-другому, португальцев тоже, сколько ещё говна нужно в этом отборе чтобы всё-таки ввели технологии
Ответить
Plyash
1616916933
За такие результативные ошибки дисквалифицировать надо пожизненно.Маккели мог бы подойти к камере на поле,ему бы скинули картинку с камеры обзорной,которую мы все видели по ящику.Это не возбраняется.Тем более на последних секундах.А вообще-то VAR должен присутствовать на такого рода играх,как отбор.Куда уж серьёзней - потеря двух очков?
Ответить
Вомбат
1616917754
Лучше бы ФИФА извинилась за то, что в отборах на ЧМ не используется техника, и велела бы проводить все такие матчи с ВАР. А еще лучше было бы и ВАР и камеры на воротах.
Ответить
Давид59
1616920790
В Германии на играх 3-й лиги есть ВАР. А в отборе на ЧМ нет. ФИФА опять деньги украла похоже?
Ответить
Давид59
1616921045
Между прочим, основным толчком к внедрению ВАР была ужасающая ошибка в матче Англия - Германия, когда Лэмпард забил Нойеру, а гол "не увидели". Похоже откуда приехали, туда и вернулись
Ответить
житель СПб
1616922079
Хоть извинились... Так что нечего на Роналду гнать. Более того, ему надо этот гол посчитать в число им забитых!
Ответить
Старикан
1616925049
Да кому теперь его извинения нужны? Пусть засунет их себе в задницу!
Ответить
Aldo.CSKA
1616928020
Видимо какая-то личная неприязнь к Кришу. Гнилая ситуация конечно, хорошо хоть не в плей-офф где-то произошло
Ответить
roshka_1981
1616951706
Да плевать на его извинения, он урод конченный , не за что потеряли очки Португальцы и очень жаль Криша (((
Ответить
maygli
1616971326
Там боковой судья не успел добежать до угла, на просмотре это видно. А на стоп кадре видно, что мяч на 20 см за лентой был Ну нет вара, ставьте ещё двух судей на линии. Где-то это уже практиковалось. Это ж не товарищеские игры. " Ну извините, не прав..." и всё?!? Интересно, а можно в таких очевидных случаях подать протест на игру? А если Португалия не пройдёт отбор на ЧМ-2022 из-за этого?
Ответить
Главные новости
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
Карпукас: «Зенит» заслужил победу с «Факелом», и не один в мяч»
17:29
1
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
5
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
4
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
111
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
ВидеоЗаболотному порвали трусы в дебютном матче Медиалиги
15:45
6
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+