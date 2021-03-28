Судья Маккели извинился за незасчитанный гол Португалии в матче с Сербией

Нидерландский арбитр Данни Маккели принес извинения за незасчитанный гол форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче ЧМ-2022 против Сербии (2:2). Об этом сообщил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.
«Еще на поле Маккелли сказал мне, что посмотрит запись и извинится, если был не прав. Так и произошло: он извинился», – сказал Сантуш.
- Система VAR на матчах отбора ЧМ-2022 не используется.
- После 2 матчей Португалия имеет в активе 4 очка.
- 30 марта Португалия сыграет против Люксембурга.
Источник: Record