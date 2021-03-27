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    Роналду выбросил на поле капитанскую повязку после незасчитанного гола в матче с Сербией

    В компенсированное время второго тайма матча отбора ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2) гостям не засчитали гол Криштиану Роналду. По мнению судейской бригады во главе с нидерландцем Данни Маккели, мяч не пересек линию ворот. Видео доступно ниже.

    Расстроенный португалец выбросил на поле капитанскую повязку. Система VAR на играх отбора ЧМ-2022 не используется.

    Роналду не участвует в голах сборной Португалии четыре матча подряд.

    • После 2 матчей Португалия имеет в активе 4 очка.
    • Роналду – 2-й бомбардир в истории на уровне сборных.
    • 30 марта Португалия сыграет против Люксембурга.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +72

      Venom888 40 минут назад

      Вспылил, кинул повязку и хер с ним, реакция на такое говно судейство другой не может быть.

      А бригаду арбитров отстранить за такое судейство.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      вальтер79 55 минут назад

      погорячился Рон все таки повязка капитана сборной страны это серьезно не красит его эта тема

      1
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      Рейтинг: -1921

      Вот оно чё Михалыч 56 минут назад

      Твоюжтыбогадушу....На видео явно было видно, что мяч пересее линию.Гол был !

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