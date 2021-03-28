Роналду выбросил на поле капитанскую повязку после незасчитанного гола в матче с Сербией

В компенсированное время второго тайма матча отбора ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2) гостям не засчитали гол Криштиану Роналду. По мнению судейской бригады во главе с нидерландцем Данни Маккели, мяч не пересек линию ворот. Видео доступно ниже.

Расстроенный португалец выбросил на поле капитанскую повязку. Система VAR на играх отбора ЧМ-2022 не используется.

Роналду не участвует в голах сборной Португалии четыре матча подряд.

После 2 матчей Португалия имеет в активе 4 очка.

Роналду – 2-й бомбардир в истории на уровне сборных.

30 марта Португалия сыграет против Люксембурга.