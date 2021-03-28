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  • Роналду выбросил на поле капитанскую повязку после незасчитанного гола в матче с Сербией

Роналду выбросил на поле капитанскую повязку после незасчитанного гола в матче с Сербией

28 марта 2021, 01:13
38

В компенсированное время второго тайма матча отбора ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2) гостям не засчитали гол Криштиану Роналду. По мнению судейской бригады во главе с нидерландцем Данни Маккели, мяч не пересек линию ворот. Видео доступно ниже.

Расстроенный португалец выбросил на поле капитанскую повязку. Система VAR на играх отбора ЧМ-2022 не используется.

Роналду не участвует в голах сборной Португалии четыре матча подряд.

  • После 2 матчей Португалия имеет в активе 4 очка.
  • Роналду – 2-й бомбардир в истории на уровне сборных.
  • 30 марта Португалия сыграет против Люксембурга.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Матч Премьер»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия. Примейра Сербия Ювентус Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (38)
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вальтер79
1616883918
погорячился Рон все таки повязка капитана сборной страны это серьезно не красит его эта тема
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Venom888
1616884838
Вспылил, кинул повязку и хер с ним, реакция на такое говно судейство другой не может быть. А бригаду арбитров отстранить за такое судейство.
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MaxiLeon
1616893011
мяч пересек линию , чистый гол
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Aleksey Scream
1616896908
Сербию просто протянули за уши с этим голом. Жаль Роналду, его реакция обоснована.
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Enter2006
1616898941
При всём уважении к сборной Сербии - судью на мыло!
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Добрый Бобер
1616907100
Гол чистый. Я б на месте судьи в Португалию не совался бы.
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кран
1616908574
Надо было еще Роналду флаг Португалии сжечь... ИДИОТ!!!
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BarStep
1616909704
Фартануло братишкам конечно, спору нет! Вся ответственность за решение невзятия ворот, - за линейным и здесь спору нет тож..
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ySS
1616914037
С появлением вар судьи в поле и на бровке стали терять квалификацию. Странное решение не использовать вар в играх отбора на ЧМ
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Из Твери Леха
1616916671
Предъявлять не судье нужно, хотя он безусловно виноват, а всей Уефа, которая зная о существовании этих технологий, не ставит их на международные матчи, а потом эти потерянные 2 очка могут сильно сказаться в дальнейшем.
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