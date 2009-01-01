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    Черчесов: «В концовке игры со Словенией нам были нужны способности Мухина»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выход на замену Максима Мухина в отборочном матче ЧМ-2022 против Словении (2:1). Это дебют 19-летнего футболиста в сборной.

    «Мухин играет в футбол, поэтому он и в сборной. В концовке нам были нужны его способности: он перекрывает зоны, быстрый, мобильный. Уверены в тех игроках, кого мы вызываем, поэтому никаких сомнений по нему не было», – сказал тренер.

    • Мухин до этого не играл даже за молодежную сборную.
    • Мухина вызвали в сборную вместо травмированного Романа Зобнина.
    • Сборная России лидирует в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Задание Агузарова выполнено! Предпродажная подготовка начата.

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