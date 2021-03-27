Черчесов: «В концовке игры со Словенией нам были нужны способности Мухина»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выход на замену Максима Мухина в отборочном матче ЧМ-2022 против Словении (2:1). Это дебют 19-летнего футболиста в сборной.

«Мухин играет в футбол, поэтому он и в сборной. В концовке нам были нужны его способности: он перекрывает зоны, быстрый, мобильный. Уверены в тех игроках, кого мы вызываем, поэтому никаких сомнений по нему не было», – сказал тренер.