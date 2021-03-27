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Дзюба: «Со Словенией будет другая игра и другие скорости»

27 марта 2021, 09:36
15

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против Словении, а также прокомментировал результаты других игр в первом туре отбора ЧМ-2022.

«Со Словенией будет совершенно другая игра, совсем другой рисунок, другой ритм и другие скорости. Мальту нужно забыть. Главное – набрали три очка.

Важно, что мы никого не потеряли. Надеемся, что с Ионовым все в порядке, Оздоев подойдет к матчу.

Словения удивила победой над Хорватией. Понимал, что Хорватии будет тяжело, но не ожидал, что словенцы выиграют. Ну и то, что Кипр вничью сыграет со Словакией – по обзору Кипр даже был ближе к победе.

Мы понимали, что группа будет непростая, ровная, что, наверное, все будет решаться в матча со Словенией, Хорватией, Словакией. И нужно не терять очки с Мальтой и Кипром. Кто меньше потеряет, тот и будет на вершине», – считает Дзюба.

  • В среду россияне на выезде обыграли Мальту со счетом 3:1.
  • Сегодня сборная примет Словению в Сочи. Начало матча – в 17:00 мск.

Дзюба: «Гол Мальте посвящаю маме. Попросила забить – я выполнил»

Дзюба: «Очень приятно обогнать Бесчастных в списке бомбардиров сборной»

Источник: Ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словения Дзюба Артем
Комментарии (15)
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BarStep
1616827714
Давайте парни! Болеем сегодня за вас! Я лично верю в сборную!
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NewLife
1616832914
Стратег, однако.
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"supermax"
1616833604
вечный тормоз про скорости говорит....главное окажись в нужном месте чтоб от тебя мяч в ворота залетел по старой схеме
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Play
1616833961
Блин, Артём, ты всегда играешь на одних и тех же скоростях, хоть со Словенией, хоть с Папуа Новой Гвинеей
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Enter2006
1616838303
Главное, не включи "другие скорости" ещё до матча, а то на игру снова энергии не хватит! ))
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апоголлл
1616838389
правильно сказал,вот на этой скорости тебя артем и чпокнут.это не мальта.
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AtticusFinch1
1616841843
Ещё медленнее?
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житель СПб
1616844453
Что бы кто ни говорил - но он умеет занять, вытащить нужное место в игре с любым соперником. Почти уверен, что забьет и в этой игре. Вопрос в другом! Хватит ли одного такого гола? Скорее всего, нет. Поэтому. соглашусь с другими мнениями - нужны в этой игре и скоростные нападающие. НО! Они могут не справиться. То есть нужно их сочетать с Артемом. А вот как, в каком порядке - это и есть главный вопрос сегодняшнего дня. Дело за тренером. И, конечно, за игроками. Удачи нам! (Кстати, я бы его поставил не в основу, а примерно с 40-50-й минуты А до этого выпустил Соболева и Головина.). Еще раз удачи...
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mutabor0992
1616850886
Один вопрос:"Почему до матча такие интервью дают?"Не говори оп,пока не перепрыгнул.(народная поговорка).
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Кузьмич на трибуне
1616868341
Дзюба сделал своё дело, Дзюба может(имеет право) говорить.
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