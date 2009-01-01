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    Дзюба: «Со Словенией будет другая игра и другие скорости»

    Капитан сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против Словении, а также прокомментировал результаты других игр в первом туре отбора ЧМ-2022.

    «Со Словенией будет совершенно другая игра, совсем другой рисунок, другой ритм и другие скорости. Мальту нужно забыть. Главное – набрали три очка.

    Важно, что мы никого не потеряли. Надеемся, что с Ионовым все в порядке, Оздоев подойдет к матчу.

    Словения удивила победой над Хорватией. Понимал, что Хорватии будет тяжело, но не ожидал, что словенцы выиграют. Ну и то, что Кипр вничью сыграет со Словакией – по обзору Кипр даже был ближе к победе.

    Мы понимали, что группа будет непростая, ровная, что, наверное, все будет решаться в матча со Словенией, Хорватией, Словакией. И нужно не терять очки с Мальтой и Кипром. Кто меньше потеряет, тот и будет на вершине», – считает Дзюба.

    • В среду россияне на выезде обыграли Мальту со счетом 3:1.
    • Сегодня сборная примет Словению в Сочи. Начало матча – в 17:00 мск.

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    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4659

      BarStep 1 час назад

      Давайте парни! Болеем сегодня за вас! Я лично верю в сборную!

      0
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      Рейтинг: +16506

      vladimir-7 > BarStep 1 час назад

      ...Словении и мы тоже.

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