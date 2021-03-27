Дзюба: «Со Словенией будет другая игра и другие скорости»

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против Словении, а также прокомментировал результаты других игр в первом туре отбора ЧМ-2022.

«Со Словенией будет совершенно другая игра, совсем другой рисунок, другой ритм и другие скорости. Мальту нужно забыть. Главное – набрали три очка.

Важно, что мы никого не потеряли. Надеемся, что с Ионовым все в порядке, Оздоев подойдет к матчу.

Словения удивила победой над Хорватией. Понимал, что Хорватии будет тяжело, но не ожидал, что словенцы выиграют. Ну и то, что Кипр вничью сыграет со Словакией – по обзору Кипр даже был ближе к победе.

Мы понимали, что группа будет непростая, ровная, что, наверное, все будет решаться в матча со Словенией, Хорватией, Словакией. И нужно не терять очки с Мальтой и Кипром. Кто меньше потеряет, тот и будет на вершине», – считает Дзюба.

В среду россияне на выезде обыграли Мальту со счетом 3:1.

Сегодня сборная примет Словению в Сочи. Начало матча – в 17:00 мск.

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