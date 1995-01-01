Дзюба: «Очень приятно обогнать Бесчастных в списке бомбардиров сборной»

КАКИМ сборным Володя забивал, а каким ты, убогий, КАК ИГРАЛА сборная, когда в ней был Бесчастных, и как она сейчас "дефилирует" на поле?
Нападающий сборной России Артем Дзюба на этой неделе вышел на чистое второе место по голам за команду. Он опередил Владимира Бесчастных, который находится на третьей строчке.
«Да, я обогнал Владимира Бесчастных. Я помню, смотрел, как Александр Кержаков догонял и обгонял его. Для него это такое событие было. В любом случае очень приятно обогнать Владимира», – сказал Дзюба.
- Бесчастных играл за сборную в 1992-2003 годах.
- Завтра, 27 марта, Россия сыграет со Словенией.
- Начало матча – в 17:00 по Москве.