Дзюба: «Очень приятно обогнать Бесчастных в списке бомбардиров сборной»

Нападающий сборной России Артем Дзюба на этой неделе вышел на чистое второе место по голам за команду. Он опередил Владимира Бесчастных, который находится на третьей строчке.

«Да, я обогнал Владимира Бесчастных. Я помню, смотрел, как Александр Кержаков догонял и обгонял его. Для него это такое событие было. В любом случае очень приятно обогнать Владимира», – сказал Дзюба.