Дзюба: «Очень приятно обогнать Бесчастных в списке бомбардиров сборной»

Нападающий сборной России Артем Дзюба на этой неделе вышел на чистое второе место по голам за команду. Он опередил Владимира Бесчастных, который находится на третьей строчке.
«Да, я обогнал Владимира Бесчастных. Я помню, смотрел, как Александр Кержаков догонял и обгонял его. Для него это такое событие было. В любом случае очень приятно обогнать Владимира», – сказал Дзюба.
- Бесчастных играл за сборную в 1992-2003 годах.
- Завтра, 27 марта, Россия сыграет со Словенией.
- Начало матча – в 17:00 по Москве.
Источник: ютуб-канал сборной России