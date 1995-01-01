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    Дзюба: «Очень приятно обогнать Бесчастных в списке бомбардиров сборной»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба на этой неделе вышел на чистое второе место по голам за команду. Он опередил Владимира Бесчастных, который находится на третьей строчке.

    «Да, я обогнал Владимира Бесчастных. Я помню, смотрел, как Александр Кержаков догонял и обгонял его. Для него это такое событие было. В любом случае очень приятно обогнать Владимира», – сказал Дзюба.

    • Бесчастных играл за сборную в 1992-2003 годах.
    • Завтра, 27 марта, Россия сыграет со Словенией.
    • Начало матча – в 17:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14547

      derrik2000 1 час назад

      КАКИМ сборным Володя забивал, а каким ты, убогий, КАК ИГРАЛА сборная, когда в ней был Бесчастных, и как она сейчас "дефилирует" на поле?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4644

      Cleaner 1 час назад

      Бесчасных вспоминают как хорошего игрока. Как будут вспоминать Дзюбу? Усмешками. И напоминаниями рукоблудия. И еще много чем, не имеющими к футболу никакого отношения.

      3
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