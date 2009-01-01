Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Дзюба: «Гол Мальте посвящаю маме. Попросила забить – я выполнил»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал гол в ворота сборной Мальты в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

    «Разыграли комбинацию классно, мне удалось завершить. Боялся, что офсайд, не знали, есть ли VAR. Оказалось, что его нет. Вообще супер. Ну и на повторе видно, что офсайда нет. Так что Франция забила Украине из офсайда, а мы нормально забили.

    Посвящаю гол маме. Мамочка, с днем рождения тебя. Накануне у нее был день рождения, и она попросила забить гол. Мама, я выполнил, поздравляю тебя еще раз. Все сказал лично», – сказал Дзюба.

    • Завтра, 27 марта, Россия сыграет со Словенией.
    • Начало матча – в 17:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83822
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru