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  • Дзюба: «Гол Мальте посвящаю маме. Попросила забить – я выполнил»

Дзюба: «Гол Мальте посвящаю маме. Попросила забить – я выполнил»

26 марта 2021, 12:58
12

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал гол в ворота сборной Мальты в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

«Разыграли комбинацию классно, мне удалось завершить. Боялся, что офсайд, не знали, есть ли VAR. Оказалось, что его нет. Вообще супер. Ну и на повторе видно, что офсайда нет. Так что Франция забила Украине из офсайда, а мы нормально забили.

Посвящаю гол маме. Мамочка, с днем рождения тебя. Накануне у нее был день рождения, и она попросила забить гол. Мама, я выполнил, поздравляю тебя еще раз. Все сказал лично», – сказал Дзюба.

  • Завтра, 27 марта, Россия сыграет со Словенией.
  • Начало матча – в 17:00 мск.

Источник: ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мальта Россия Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Алехсбургер.
1616755127
Мама -святое. надеюсь,никто не вякнет.
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Томик
1616756171
Хамство больше не работает - про маму вспомнил. Стыдоба. Ну а что, Казарцеву же можно. Меня даже удивило. Не сказать, конечно, что я не в курсе, что в появлении всех нас на свет мамы принимали непосредственное участие. Но вот то, что у Дзюбы есть мама мне удивительно. Вести себя так, как будто его никто не воспитыывал ему не стыдно, а тут про маму вспомнил. И я уверен тут ещё не один про "святое" вспомнит. НО я считаю, что прежде всего, мама должна быть святой для сына. Не надо её позорить. В армии бывало служит какой-нибудь гордый джигит - никто ему не указ, но как только скажут, что письмо на родину напишут - тут же как шёлковый становился. Потому что стыдно, что маме и папе скажут, что не воспитали. А этот - медиафигура - все про него всё знают(не надо ниуда писать), но вспоминает в день рождения. Только.
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"supermax"
1616759852
попросите пожалуйста нападающего СБОРНОЙ забить еще Словакии и Словении....спасибо
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alp
1616760536
а маме оно надо? вот если б он англии забил, германии там, испании, например, ну на худой конец (простите) италии....
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99-й
1616767438
дело так наверное было: "Артёмка, чурбан ты кривоногий ну хоть Мальте то забей уже..."
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амани
1616780531
так вот оно в чем дело -то........нужно в тренерский штаб ее . забивать начнешь всем....один мя в запасе всегда на игру .........усатому предложи
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житель СПб
1616783254
Артем, пожалуйста! Пообещай маме забить гол словенцам!
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