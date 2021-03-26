Дзюба: «Гол Мальте посвящаю маме. Попросила забить – я выполнил»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал гол в ворота сборной Мальты в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

«Разыграли комбинацию классно, мне удалось завершить. Боялся, что офсайд, не знали, есть ли VAR. Оказалось, что его нет. Вообще супер. Ну и на повторе видно, что офсайда нет. Так что Франция забила Украине из офсайда, а мы нормально забили.

Посвящаю гол маме. Мамочка, с днем рождения тебя. Накануне у нее был день рождения, и она попросила забить гол. Мама, я выполнил, поздравляю тебя еще раз. Все сказал лично», – сказал Дзюба.