«Карл XVII Густаф». Ибрагимович назвал себя новым королем Швеции

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в национальную сборную после матча 1-го тура отбора ЧМ-2022 с Грузией (1:0).

39-летний форвард, отдавший голевую передачу в первом матче за сборную после пятилетнего перерыва, провозгласил себя новым королем Швеции.

«Карл XVII Густаф», – написал Ибрагимович в инстаграме.

Действующий король Швеции Карл XVI Густав занимает свою должность с 1973 года.

Швеция во 2-м туре сыграет с Косово.