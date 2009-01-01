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    «Карл XVII Густаф». Ибрагимович назвал себя новым королем Швеции

    Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в национальную сборную после матча 1-го тура отбора ЧМ-2022 с Грузией (1:0).

    39-летний форвард, отдавший голевую передачу в первом матче за сборную после пятилетнего перерыва, провозгласил себя новым королем Швеции.

    «Карл XVII Густаф», – написал Ибрагимович в инстаграме.

    • Действующий король Швеции Карл XVI Густав занимает свою должность с 1973 года.
    • Швеция во 2-м туре сыграет с Косово.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Златана Ибрагимовича

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +231

      Sterh 25 минут назад

      Хамство уже.
      Совсем чердак сносит от самовлюбленности.

      0
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      Рейтинг: +5038

      Добрый Бобер 25 минут назад

      Машина.

      0
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