«Карл XVII Густаф». Ибрагимович назвал себя новым королем Швеции

Хамство уже.
Совсем чердак сносит от самовлюбленности.
Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в национальную сборную после матча 1-го тура отбора ЧМ-2022 с Грузией (1:0).
39-летний форвард, отдавший голевую передачу в первом матче за сборную после пятилетнего перерыва, провозгласил себя новым королем Швеции.
«Карл XVII Густаф», – написал Ибрагимович в инстаграме.
- Действующий король Швеции Карл XVI Густав занимает свою должность с 1973 года.
- Швеция во 2-м туре сыграет с Косово.