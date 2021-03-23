Газзаев готов консультировать Олича. Хорват сегодня возглавил ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о приглашении в московский клуб Ивицы Олича.

Хорват сегодня возглавил команду вместо уволенного Виктора Гончаренко .

. Для него это первый самостоятельный тренерский опыт.

Будучи футболистом, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.

«К сожалению, последние результаты ЦСКА и практически полное отсутствие трофеев не оставили руководству выбора, в связи с чем произошла отставка предыдущего главного тренера.

Хочу пожелать успехов Ивице Оличу, я запомнил его по совместной работе как очень хорошего человека и настоящего профессионала, который выступал за ЦСКА в золотой период клуба и внес свой большой вклад в завоевание многих титулов, в том числе Кубка УЕФА.

На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высоко уровня. Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья.

Готов ли я проконсультировать Ивицу по каким-то вопросам? Да, конечно, тут двух мнений не должно быть», – сказал Газзаев.