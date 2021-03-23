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  • Газзаев готов консультировать Олича. Хорват сегодня возглавил ЦСКА

Газзаев готов консультировать Олича. Хорват сегодня возглавил ЦСКА

23 марта 2021, 15:58
10

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о приглашении в московский клуб Ивицы Олича.

  • Хорват сегодня возглавил команду вместо уволенного Виктора Гончаренко.
  • Для него это первый самостоятельный тренерский опыт.
  • Будучи футболистом, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.

«К сожалению, последние результаты ЦСКА и практически полное отсутствие трофеев не оставили руководству выбора, в связи с чем произошла отставка предыдущего главного тренера.

Хочу пожелать успехов Ивице Оличу, я запомнил его по совместной работе как очень хорошего человека и настоящего профессионала, который выступал за ЦСКА в золотой период клуба и внес свой большой вклад в завоевание многих титулов, в том числе Кубка УЕФА.

На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высоко уровня. Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья.

Готов ли я проконсультировать Ивицу по каким-то вопросам? Да, конечно, тут двух мнений не должно быть», – сказал Газзаев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий Олич Ивица
Комментарии (10)
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almanev
1616505221
Нужны ему советы пса-ж0п0лиза
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MaxRnD
1616506956
По поводу инициативы Газзаева вспомнилась одна крылатая историческая фраза: - Уймись, дурак !
Ответить
BRO_football
1616506964
В отрыве от депутатских дел, возможно. Но какого-либо эффекта эти консультации вряд ли принесут. Ведь Газзаев сам далеко не в курсе положения дел в ЦСКА.
Ответить
Боцман59rus
1616507954
Ручной песик
Ответить
Ганнибал Лектор
1616518062
Сначала усы сбрей, трепло
Ответить
O-kolesov
1616525822
...и под Красным знаменем, с высоко поднятой головой, пойдут дорогой Алании.
Ответить
Plyash
1616533948
Заткнись,говно депутатское.Верни уже футбол в лето,что бы народ на стадионы в шортах и безрукавках ходил,а не задницу морозил на пластмассе.
Ответить
Hektor 84
1616537025
Смешной баран
Ответить
zigbert
1616942913
Зачем ему эти консультации?
Ответить
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