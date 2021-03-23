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    Газзаев готов консультировать Олича. Хорват сегодня возглавил ЦСКА

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о приглашении в московский клуб Ивицы Олича.

    • Хорват сегодня возглавил команду вместо уволенного Виктора Гончаренко.
    • Для него это первый самостоятельный тренерский опыт.
    • Будучи футболистом, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.

    «К сожалению, последние результаты ЦСКА и практически полное отсутствие трофеев не оставили руководству выбора, в связи с чем произошла отставка предыдущего главного тренера.

    Хочу пожелать успехов Ивице Оличу, я запомнил его по совместной работе как очень хорошего человека и настоящего профессионала, который выступал за ЦСКА в золотой период клуба и внес свой большой вклад в завоевание многих титулов, в том числе Кубка УЕФА.

    На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высоко уровня. Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья.

    Готов ли я проконсультировать Ивицу по каким-то вопросам? Да, конечно, тут двух мнений не должно быть», – сказал Газзаев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +19607

      bset 15 минут назад

      Один совет, как через семейные связи клуб банкротить, перекладывая деньги в карманы. А второй совет, как Путину желать всего хорошего.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1547

      almanev 22 минуты назад

      Нужны ему советы пса-ж0п0лиза

      0
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