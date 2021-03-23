Газзаев готов консультировать Олича. Хорват сегодня возглавил ЦСКА

Один совет, как через семейные связи клуб банкротить, перекладывая деньги в карманы. А второй совет, как Путину желать всего хорошего.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о приглашении в московский клуб Ивицы Олича.
- Хорват сегодня возглавил команду вместо уволенного Виктора Гончаренко.
- Для него это первый самостоятельный тренерский опыт.
- Будучи футболистом, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
«К сожалению, последние результаты ЦСКА и практически полное отсутствие трофеев не оставили руководству выбора, в связи с чем произошла отставка предыдущего главного тренера.
Хочу пожелать успехов Ивице Оличу, я запомнил его по совместной работе как очень хорошего человека и настоящего профессионала, который выступал за ЦСКА в золотой период клуба и внес свой большой вклад в завоевание многих титулов, в том числе Кубка УЕФА.
На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высоко уровня. Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья.
Готов ли я проконсультировать Ивицу по каким-то вопросам? Да, конечно, тут двух мнений не должно быть», – сказал Газзаев.