Семин – о Батуренко в «Роторе»: «Должен справиться»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах «Ротора» под руководством своего бывшего помощника Юрия Батуренко.

Волгоградский клуб назначил 56-летнего специалиста в субботу.

Он заменил уволенного Александра Хацкевича .

. «Ротор» занимает 13-е место в таблице РПЛ после 23 туров.

– Его пригласили, чтобы спасти команду, хотя ситуация очень сложная. Он достаточно опытен, очень работоспособен. Он из той плеяды тренеров, которые всегда выходят из трудных ситуаций как в жизни, так и в карьере – Черевченко, Батуренко, Рахимов.

Наверное, его основное качество – что он очень честный человек по отношению к игрокам, это его большой козырь. Он очень хладнокровен. Во всех сложных ситуациях, в которых мы были, он никогда не паниковал и не предпринимал неразумных действий.

Что касается тактики, он всегда был хорошим аналитиком. Когда у меня были какие-то сомнения, я всегда к нему обращался и прислушивался.

Многое будет зависеть от удачи. Волгоград – команда, которая имеет громадное количество болельщиков, город любит футбол. Я вспоминаю трибуны, сейчас там прекрасный стадион, есть развитие со стороны губернатора. Поэтому, думаю, Батуренко должен справиться. Я желаю ему удачи. Такой город должен иметь у себя большой футбол.

– Он с вами советовался по поводу назначения?

– Мы давно работали в связке. Конечно, общаемся по многим ситуациям и будем общаться. Но одно дело разговаривать, а другое – принимать решения самостоятельно.

– Вы будете помогать ему в работе в «Роторе»?

– Что значит помогать? Понадоблюсь – наверное, он позвонит, посоветуется. Но он готов самостоятельно принимать решение.

Главный тренер – это тот человек, который должен не советоваться постоянно, а принимать решения самостоятельно.

Уткин: «Назначение Батуренко в «Ротор» – это отложенный приход Семина. Он послал свою тень убедиться, что да как»