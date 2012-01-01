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    Семин – о Батуренко в «Роторе»: «Должен справиться»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах «Ротора» под руководством своего бывшего помощника Юрия Батуренко.

    • Волгоградский клуб назначил 56-летнего специалиста в субботу.
    • Он заменил уволенного Александра Хацкевича.
    • «Ротор» занимает 13-е место в таблице РПЛ после 23 туров.

    – Его пригласили, чтобы спасти команду, хотя ситуация очень сложная. Он достаточно опытен, очень работоспособен. Он из той плеяды тренеров, которые всегда выходят из трудных ситуаций как в жизни, так и в карьере – Черевченко, Батуренко, Рахимов.

    Наверное, его основное качество – что он очень честный человек по отношению к игрокам, это его большой козырь. Он очень хладнокровен. Во всех сложных ситуациях, в которых мы были, он никогда не паниковал и не предпринимал неразумных действий.

    Что касается тактики, он всегда был хорошим аналитиком. Когда у меня были какие-то сомнения, я всегда к нему обращался и прислушивался.

    Многое будет зависеть от удачи. Волгоград – команда, которая имеет громадное количество болельщиков, город любит футбол. Я вспоминаю трибуны, сейчас там прекрасный стадион, есть развитие со стороны губернатора. Поэтому, думаю, Батуренко должен справиться. Я желаю ему удачи. Такой город должен иметь у себя большой футбол.

    – Он с вами советовался по поводу назначения?

    – Мы давно работали в связке. Конечно, общаемся по многим ситуациям и будем общаться. Но одно дело разговаривать, а другое – принимать решения самостоятельно.

    – Вы будете помогать ему в работе в «Роторе»?

    – Что значит помогать? Понадоблюсь – наверное, он позвонит, посоветуется. Но он готов самостоятельно принимать решение.

    Главный тренер – это тот человек, который должен не советоваться постоянно, а принимать решения самостоятельно.

    Уткин: «Назначение Батуренко в «Ротор» – это отложенный приход Семина. Он послал свою тень убедиться, что да как»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46029

      portero 1 час назад

      Надеюсь что Палыч прав и Батуренко испрааит ситуацию к лучшему.
      Удачи Ротору!!!
      Хороший стадион много болельщиков, надо добавлять в игре, пока очень неубедительны были и не смотрелись командой, которая понимает что надо делать на поле...

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