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    Уткин: «Назначение Батуренко в «Ротор» – это отложенный приход Семина. Он послал свою тень убедиться, что да как»

    Видеоблогер Василий Уткин интерпретировал приход в «Ротор» главного тренер Юрия Батуренко. Журналист не исключает, что вскоре его сменит Юрий Семин.

    «Назначение Батуренко в «Ротор» – это отложенное назначение Семина. Юрий Батуренко его тень, я читаю это как разговор Волгограда с Юрием Палычем, а тот посылает своего ординарца убедиться, что да как. И связываться с неочевидной борьбой за выживание тоже – ну, зачем», – написал Уткин в телеграме.

    • Юрий Батуренко впервые получил работу главным тренером. До этого он был только помощником.
    • В РПЛ Батуренко входил в тренерский штаб «Локомотива» (2005, 2016-2020 годы), «Мордовии» (2014-2015) и «Анжи» (2015-2016). Везде он был помощником Семина.
    • «Ротор» идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    20.03.2021 21:55
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