Уткин: «Назначение Батуренко в «Ротор» – это отложенный приход Семина. Он послал свою тень убедиться, что да как»

Видеоблогер Василий Уткин интерпретировал приход в «Ротор» главного тренер Юрия Батуренко. Журналист не исключает, что вскоре его сменит Юрий Семин.

«Назначение Батуренко в «Ротор» – это отложенное назначение Семина. Юрий Батуренко его тень, я читаю это как разговор Волгограда с Юрием Палычем, а тот посылает своего ординарца убедиться, что да как. И связываться с неочевидной борьбой за выживание тоже – ну, зачем», – написал Уткин в телеграме.