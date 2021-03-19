Соболев, Кутепов и еще семь игроков присоединились к сборной России. Зобнин прилетит в Сочи после МРТ

Еще девять футболистов прибыли в расположение сборной России на тренировочный сбор в Сочи перед мартовскими матчами отбора к ЧМ-2022.

В пятницу к тренировкам с национальной командой приступили Александр Соболев, Георгий Джикия, Илья Кутепов (все – «Спартак»), Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Даниил Фомин (все – «Динамо»), Игорь Смольников и Алексей Ионов (оба – «Краснодар»).

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, получивший повреждение в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1), присоединится к сборной во второй половине дня после прохождения МРТ в Москве.

Вчера в расположение сборной прибыли Артем Дзюба, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов (оба – ЦСКА) и Андрей Семенов («Ахмат»).