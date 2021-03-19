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  • Соболев, Кутепов и еще семь игроков присоединились к сборной России. Зобнин прилетит в Сочи после МРТ

Соболев, Кутепов и еще семь игроков присоединились к сборной России. Зобнин прилетит в Сочи после МРТ

19 марта 2021, 12:52
3

Еще девять футболистов прибыли в расположение сборной России на тренировочный сбор в Сочи перед мартовскими матчами отбора к ЧМ-2022.

В пятницу к тренировкам с национальной командой приступили Александр Соболев, Георгий Джикия, Илья Кутепов (все – «Спартак»), Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Даниил Фомин (все – «Динамо»), Игорь Смольников и Алексей Ионов (оба – «Краснодар»).

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, получивший повреждение в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1), присоединится к сборной во второй половине дня после прохождения МРТ в Москве.

Вчера в расположение сборной прибыли Артем Дзюба, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов (оба – ЦСКА) и Андрей Семенов («Ахмат»).

Источник: «Р-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Спартак Кутепов Илья Зобнин Роман Соболев Александр
Комментарии (3)
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Давид59
1616150038
Уж на Мальту Зобнина могли бы не дёргать. А вот зачем усатому Ахметов понадобился? Парень явно не тянет.
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slavа0508
1616163812
Усатый пока не добъёт Рому не успокоится,,,
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Томик
1616241874
Уроды, не трогайте Рому!!!!
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