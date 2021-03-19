Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Соболев, Кутепов и еще семь игроков присоединились к сборной России. Зобнин прилетит в Сочи после МРТ

    Еще девять футболистов прибыли в расположение сборной России на тренировочный сбор в Сочи перед мартовскими матчами отбора к ЧМ-2022.

    В пятницу к тренировкам с национальной командой приступили Александр Соболев, Георгий Джикия, Илья Кутепов (все – «Спартак»), Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Даниил Фомин (все – «Динамо»), Игорь Смольников и Алексей Ионов (оба – «Краснодар»).

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, получивший повреждение в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1), присоединится к сборной во второй половине дня после прохождения МРТ в Москве.

    Вчера в расположение сборной прибыли Артем Дзюба, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов (оба – ЦСКА) и Андрей Семенов («Ахмат»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4481

      Давид59 1 час назад

      Уж на Мальту Зобнина могли бы не дёргать. А вот зачем усатому Ахметов понадобился? Парень явно не тянет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83722
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru