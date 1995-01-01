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    Кузяев принял извинения от Ахметова за удар шипами в ногу

    Девять футболистов сборной России прилетели в Сочи для подготовки к матчам отбора к ЧМ-2022 и заселились в отель «Камелия Swiss Resort».

    В расположение сборной прибыли: Артем Дзюба, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Андрей Семенов («Ахмат»). В Сочи также прилетел главный тренер сборной Станислав Черчесов.

    По информации «Спорт-Экспресса», Ильзат Ахметов лично извинился перед Далером Кузяевым за удар шипами по икроножной мышце в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (2:3). Сообщается, что хавбек петербуржцев принял извинения.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +353

      petlyra 10 минут назад

      Думать башкой надо когда прыгаешь

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      Рейтинг: +6417

      САДЫЧОК 12 минут назад

      Чуть ногу не сломал ! Не надо было принимать извинения-это было умышленно сделано !

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      Рейтинг: +2392

      Fusballer 2 часа назад

      А после матчей будет извиняться?

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