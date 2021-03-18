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Кузяев принял извинения от Ахметова за удар шипами в ногу

18 марта 2021, 16:47
6

Девять футболистов сборной России прилетели в Сочи для подготовки к матчам отбора к ЧМ-2022 и заселились в отель «Камелия Swiss Resort».

В расположение сборной прибыли: Артем Дзюба, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Андрей Семенов («Ахмат»). В Сочи также прилетел главный тренер сборной Станислав Черчесов.

По информации «Спорт-Экспресса», Ильзат Ахметов лично извинился перед Далером Кузяевым за удар шипами по икроножной мышце в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (2:3). Сообщается, что хавбек петербуржцев принял извинения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия ЦСКА Зенит Кузяев Далер Ахметов Ильзат
Комментарии (6)
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Fusballer
1616075982
А после матчей будет извиняться?
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САДЫЧОК
1616082459
Чуть ногу не сломал ! Не надо было принимать извинения-это было умышленно сделано !
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petlyra
1616082580
Думать башкой надо когда прыгаешь
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вальтер 79
1616094420
да уж сборная всех обьединяет скоро игра с сильной сборной мальты тут обязательно нужно было извиниться а то как обыгрывать эту сборную а так все пучком все дружны)))))
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paracetamol
1616101708
В морду надо бить, а не извинения принимать от костоломов!
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vladimir-7
1616132210
Отлично добавили в статью: В Сочи также прилетел главный тренер сборной Станислав Черчесов и надо добавить: В КАЧЕСТВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.
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