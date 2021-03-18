Кузяев принял извинения от Ахметова за удар шипами в ногу

Девять футболистов сборной России прилетели в Сочи для подготовки к матчам отбора к ЧМ-2022 и заселились в отель «Камелия Swiss Resort».

В расположение сборной прибыли: Артем Дзюба, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Андрей Семенов («Ахмат»). В Сочи также прилетел главный тренер сборной Станислав Черчесов.

По информации «Спорт-Экспресса», Ильзат Ахметов лично извинился перед Далером Кузяевым за удар шипами по икроножной мышце в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (2:3). Сообщается, что хавбек петербуржцев принял извинения.