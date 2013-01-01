Лев анонсировал вызов в сборную Германии 17-летнего Вирца и 18-летнего Мусиалы

А в нашей сборной, игроки моложе тридцати лет, не приветствуются главным тренером. Не могу поверить, что нет достойных молодых игроков.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал двух футболистов, которые будут вызваны на мартовские матчи. Обоим меньше 19 лет.
«Вы можете уже сказать, что мы планируем вызвать Джамала Мусиалу из «Баварии» и Флориана Вирца из «Байера». Будет хорошо провести несколько дней с ними; посмотреть, как они представят себя», – сказал Лев.
- Мусиала в прошлом году выступал за молодежную сборную Англии.
- Полностью Лев назовет состав в пятницу, 19 марта.
- В рамках отбора к ЧМ-2022 немцы сыграют с Исландией (25 марта), Румынией (28 марта) и Северной Македонией (31 марта).