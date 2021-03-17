Лев анонсировал вызов в сборную Германии 17-летнего Вирца и 18-летнего Мусиалы

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал двух футболистов, которые будут вызваны на мартовские матчи. Обоим меньше 19 лет.

«Вы можете уже сказать, что мы планируем вызвать Джамала Мусиалу из «Баварии» и Флориана Вирца из «Байера». Будет хорошо провести несколько дней с ними; посмотреть, как они представят себя», – сказал Лев.