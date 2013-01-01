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    Лев анонсировал вызов в сборную Германии 17-летнего Вирца и 18-летнего Мусиалы

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал двух футболистов, которые будут вызваны на мартовские матчи. Обоим меньше 19 лет.

    «Вы можете уже сказать, что мы планируем вызвать Джамала Мусиалу из «Баварии» и Флориана Вирца из «Байера». Будет хорошо провести несколько дней с ними; посмотреть, как они представят себя», – сказал Лев.

    • Мусиала в прошлом году выступал за молодежную сборную Англии.
    • Полностью Лев назовет состав в пятницу, 19 марта.
    • В рамках отбора к ЧМ-2022 немцы сыграют с Исландией (25 марта), Румынией (28 марта) и Северной Македонией (31 марта).

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    Источник: RTL

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    Сегодня, 16:05
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2897

      neim 12 минут назад

      А в нашей сборной, игроки моложе тридцати лет, не приветствуются главным тренером. Не могу поверить, что нет достойных молодых игроков.

      0
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      Рейтинг: +8892

      Hektor 84 44 минуты назад

      А Лёв ведь скоро освобождается. Его надо в нашу сборную. А то чабан скоро сорокалетних в сборную будет вызывать. И задолбал уже престарелыми клиентами своих кентов агентов. Я не пойму руководство РФС куда смотрит?

      1
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      Рейтинг: +5348

      vladik12 1 час назад

      А ты, Стас, и дальше вызывай своих друзей-пенсионеров и агентских ставленников вроде Жирова. Тьфу!

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