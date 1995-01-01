Широков – о приходе Халка и Витселя в «Зенит» в 2013 году: «Россияне тоже заслуживали, чтобы им подняли зарплату. «Химии» в команде не стало»

Наглость -- второе счастье, что у Денисова, что у Широкова. Широков не врет, говоря что Денисов от имени русских игроков не требовал "добавить нам до уровня иностранцев". Просто он от имени русских игроков озвучил требования по пересмотру действующих контрактов. Аргументы Денисова были такие: Витсель получает 4 млн, Халк вообще 5.6 млн, а мы с Широковым, Кержаковым, Быстровым и Анюковым в районе 2 млн евро. Непорядок. Поднимите нам хотя бы до уровня Данни -- до 3 млн евро. Денисов озвучил конкретные требования каждого из россиян, кроме Семака. Тот бы единстенным, кто не поддержал демарш Денисова. За что собственно и заслужил любовь Виража, который до сих пор прощает ему невнятную игру команды.
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился видением внутрикомандного конфликта в 2013 году, связанного с приходом Халка и Акселя Витселя. Причиной стали финансы.
«Гарик Денисов [в последнем интервью] сказал, почему это раскололо коллектив. И Данни это подтвердил: ребята-иностранцы не понимали, что происходит. Это больше проблемы руководства, которое не смогло решить конфликт. Никто не просил поднимать контракты. Гарик и все русские ребята, группа лидеров шесть-семь человек, ходила и просила усиления: мы хотели не просто выходить из группы, хотели в четвертьфинал и полуфинал Лиги чемпионов. Все были только за, если придeт Уэсли Снейдер, он бы нам помог. Сколько готовы платить – платите, но мы, наверное, тоже заслужили, чтобы нам добавили. Нам сказали – не вопрос. Но не было такого, чтобы безальтернативно просили добавить нам, притом до уровня иностранцев.
Всe началось, когда мы летели в Самару: Денисов и Максим Митрофанов поговорили, и Гарик неожиданно не попал в состав. Или сам отказался, потому что психологически не мог настроиться. Когда это произошло, я сам просил, чтобы никакие интервью не выходили, и всe прошло бы легче. Но все приняли, к сожалению, другое решение. Не знаю, почему не просчитали. Можно было попросить заблокировать все программные интервью. Ничего страшного не было бы: критичных разногласий не было, встретились – и договорились бы. Гарик свой для клуба парень, он всем сердцем за «Зенит». И сейчас изгой, а кто-то, кто ничего по большому счету не выиграл, преподносится как герой.
Если посмотреть, то за четыре года до Халка и Витселя мы выиграли два чемпионства, Кубок и Суперкубок УЕФА, а с ними – только трофеи в России. Они отличные футболисты, но играли в другой стилистике. Мы шли на первом месте с отрывом, а закончили на втором. Такого единения, как было до них, уже не было. «Химии» не стало», – считает Широков.
- С Широковым, Денисовым «Зенит» в 2008 году взял Кубок УЕФА.
- В описываемый Широковым момент «Зенит» тренировал Лучано Спаллетти.
- Широков закончил карьеру в 2016 году.
Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»
Денисов: «Зенит» не пустил моих детей на поле академии. В школе, где я выпускался. Да, я накосячил, но при чем здесь мои дети?»
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