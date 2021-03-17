Широков – о приходе Халка и Витселя в «Зенит» в 2013 году: «Россияне тоже заслуживали, чтобы им подняли зарплату. «Химии» в команде не стало»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился видением внутрикомандного конфликта в 2013 году, связанного с приходом Халка и Акселя Витселя. Причиной стали финансы.

«Гарик Денисов [в последнем интервью] сказал, почему это раскололо коллектив. И Данни это подтвердил: ребята-иностранцы не понимали, что происходит. Это больше проблемы руководства, которое не смогло решить конфликт. Никто не просил поднимать контракты. Гарик и все русские ребята, группа лидеров шесть-семь человек, ходила и просила усиления: мы хотели не просто выходить из группы, хотели в четвертьфинал и полуфинал Лиги чемпионов. Все были только за, если придeт Уэсли Снейдер, он бы нам помог. Сколько готовы платить – платите, но мы, наверное, тоже заслужили, чтобы нам добавили. Нам сказали – не вопрос. Но не было такого, чтобы безальтернативно просили добавить нам, притом до уровня иностранцев.

Всe началось, когда мы летели в Самару: Денисов и Максим Митрофанов поговорили, и Гарик неожиданно не попал в состав. Или сам отказался, потому что психологически не мог настроиться. Когда это произошло, я сам просил, чтобы никакие интервью не выходили, и всe прошло бы легче. Но все приняли, к сожалению, другое решение. Не знаю, почему не просчитали. Можно было попросить заблокировать все программные интервью. Ничего страшного не было бы: критичных разногласий не было, встретились – и договорились бы. Гарик свой для клуба парень, он всем сердцем за «Зенит». И сейчас изгой, а кто-то, кто ничего по большому счету не выиграл, преподносится как герой.

Если посмотреть, то за четыре года до Халка и Витселя мы выиграли два чемпионства, Кубок и Суперкубок УЕФА, а с ними – только трофеи в России. Они отличные футболисты, но играли в другой стилистике. Мы шли на первом месте с отрывом, а закончили на втором. Такого единения, как было до них, уже не было. «Химии» не стало», – считает Широков.

С Широковым, Денисовым «Зенит» в 2008 году взял Кубок УЕФА.

В описываемый Широковым момент «Зенит» тренировал Лучано Спаллетти .

. Широков закончил карьеру в 2016 году.

Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

Денисов: «Зенит» не пустил моих детей на поле академии. В школе, где я выпускался. Да, я накосячил, но при чем здесь мои дети?»

Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»