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    Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов не скрывает, что по ходу карьеры не всегда соблюдал режим. По его словам, командные застолья были обыденностью.

    «Футболисты не те люди, с которых надо брать пример. Давайте честно говорить. Все выпивают. Мы в «Зените» пили на любой встрече. Без этого не принимали в коллективе.

    Я не выпивал, а пил. Я нормально так пил, поддавал», – признался экс-игрок.

    • За «Зенит» игрок выступал с 2002 по 2013 год.
    • В 2013 году с приходом в команду Акселя Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».
    • С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.

    Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

    Денисов: «Зенит» не пустил моих детей на поле академии. В школе, где я выпускался. Да, я накосячил, но при чем здесь мои дети?»

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10075

      paracetamol 11 минут назад

      Спился до зеленых дензнаков в глазах.

      0
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      Рейтинг: +10

      Азамат Бората Брат > paracetamol 4 минуты назад

      Мастерство не пропьешь . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +12309

      Garrincha58 28 минут назад

      молодец уважаю таких мужиков, которые не лижут ради своей выгоды не чета тем кто сейчас на матчТВ лижут и пресмыкаются, много таких и из Зенита в том числе

      0
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      Рейтинг: +3821

      solodealer 59 минут назад

      Денисов был топ-хавом! И, если бы, во главе Зени были патриоты (!!!), не свихнувшиеся на "денежных потоках" говна, его игра радовала бы нас гораздо дольше!
      А уж про усатого, который из за "личной обиды" не взял Гошу на ЧМ, и говорить нечего... Все помнят нашу сборную за упёртость, самоотдачу, "мешание играть" соперникам...а вот из за ФУТБОЛА мало кто вспоминает... Денисов мог бы это исправить.... и не только в игре с аутсайдерами.

      3
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      Рейтинг: +1559

      acor94 1 час назад

      все мы поддаем, когда деньги есть, а когда нет, занимаем и поддаем...

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