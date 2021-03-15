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  • Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»

Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»

15 марта 2021, 22:08
8

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов не скрывает, что по ходу карьеры не всегда соблюдал режим. По его словам, командные застолья были обыденностью.

«Футболисты не те люди, с которых надо брать пример. Давайте честно говорить. Все выпивают. Мы в «Зените» пили на любой встрече. Без этого не принимали в коллективе.

Я не выпивал, а пил. Я нормально так пил, поддавал», – признался экс-игрок.

  • За «Зенит» игрок выступал с 2002 по 2013 год.
  • В 2013 году с приходом в команду Акселя Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».
  • С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.

Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

Денисов: «Зенит» не пустил моих детей на поле академии. В школе, где я выпускался. Да, я накосячил, но при чем здесь мои дети?»

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Денисов Игорь
Комментарии (8)
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acor94
1615836432
все мы поддаем, когда деньги есть, а когда нет, занимаем и поддаем...
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Garrincha58
1615839478
молодец уважаю таких мужиков, которые не лижут ради своей выгоды не чета тем кто сейчас на матчТВ лижут и пресмыкаются, много таких и из Зенита в том числе
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paracetamol
1615840492
Спился до зеленых дензнаков в глазах.
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вальтер 79
1615850201
вот гаденыш раскрыл свой фонтан от ненависти к клубу уже не знает как его грязью полить сам накосячил а винит клуб что он что быстров тот же панов утырки
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Oldtrafford83
1615872140
Вернее будет,Российские футболисты с которых НЕ надо брать пример,разве что в конских ЗП,а футболом тут и не пахнет.
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