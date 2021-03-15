Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов не скрывает, что по ходу карьеры не всегда соблюдал режим. По его словам, командные застолья были обыденностью.

«Футболисты не те люди, с которых надо брать пример. Давайте честно говорить. Все выпивают. Мы в «Зените» пили на любой встрече. Без этого не принимали в коллективе.

Я не выпивал, а пил. Я нормально так пил, поддавал», – признался экс-игрок.

За «Зенит» игрок выступал с 2002 по 2013 год.

В 2013 году с приходом в команду Акселя Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».

и Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи». С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.

Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

Денисов: «Зенит» не пустил моих детей на поле академии. В школе, где я выпускался. Да, я накосячил, но при чем здесь мои дети?»