Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов не скрывает, что по ходу карьеры не всегда соблюдал режим. По его словам, командные застолья были обыденностью.
«Футболисты не те люди, с которых надо брать пример. Давайте честно говорить. Все выпивают. Мы в «Зените» пили на любой встрече. Без этого не принимали в коллективе.
Я не выпивал, а пил. Я нормально так пил, поддавал», – признался экс-игрок.
- За «Зенит» игрок выступал с 2002 по 2013 год.
- В 2013 году с приходом в команду Акселя Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».
- С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.
Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»
Денисов: «Зенит» не пустил моих детей на поле академии. В школе, где я выпускался. Да, я накосячил, но при чем здесь мои дети?»
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»