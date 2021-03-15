Денисов: «Зенит» не пустил моих детей на поле академии. В школе, где я выпускался. Да, я накосячил, но при чем здесь мои дети?»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов хотел заниматься со своими детьми на поле клубной академии. Его не пустили.

«Когда я вернулся жить в Петербург, была такая неприятная ситуация. Она меня шокировала. Я попросил для своих детей футбольную площадку в академии «Зенита». За мои деньги. Попросил выделить 15-20 метров квадратных. В любое время.

В «Зените» сказали: «Независимо от фамилии детей мы не пустим». Это в школе, где я выпускался. Да, я накосячил в «Зените», у меня были проблемы, но при чем здесь мои дети? Мне было обидно. Нам было нужно просто два дня в неделю, чтобы приехать подурачиться», – рассказал Денисов.

За «Зенит» игрок выступал с 2002 по 2013 год.

В 2013 году с приходом в команду Акселя Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».

и Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи». С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.

Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»