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  • Денисов: «Зенит» не пустил моих детей на поле академии. В школе, где я выпускался. Да, я накосячил, но при чем здесь мои дети?»

Денисов: «Зенит» не пустил моих детей на поле академии. В школе, где я выпускался. Да, я накосячил, но при чем здесь мои дети?»

15 марта 2021, 20:14
17

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов хотел заниматься со своими детьми на поле клубной академии. Его не пустили.

«Когда я вернулся жить в Петербург, была такая неприятная ситуация. Она меня шокировала. Я попросил для своих детей футбольную площадку в академии «Зенита». За мои деньги. Попросил выделить 15-20 метров квадратных. В любое время.

В «Зените» сказали: «Независимо от фамилии детей мы не пустим». Это в школе, где я выпускался. Да, я накосячил в «Зените», у меня были проблемы, но при чем здесь мои дети? Мне было обидно. Нам было нужно просто два дня в неделю, чтобы приехать подурачиться», – рассказал Денисов.

  • За «Зенит» игрок выступал с 2002 по 2013 год.
  • В 2013 году с приходом в команду Акселя Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».
  • С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.

Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь
Комментарии (17)
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Skull_Boy
1615828885
Зенит бл_9дский клуб и с каждым разом удивляюсь я все больше и больше
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житель СПб
1615829314
Не надо удивляться! (Соседу снизу). Прочитайте внимательно, что человек пишет. Он требует к себе особого отношения, потому, что у него "есть бабки". Ему ведь ответили: "независимо от фамилии". И мне такой ответ нравится! А гонор - надо по уменьшить...
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Nevsky_RU
1615829630
Он походу до денег совсем упоротый. Если там допустим вообще аренды теперь нет, ни для кого. То какая разница какая у него фамилия? Хотел своими копейками кинуть и снять кусок земли у клуба, из которого ушел со скандалом как раз из-за бабла. Типа вернулся шейхом что ли и звездой уровня Халка?))) Тупой Игорёк с комплексами.. Anyway отказали конкретно ему, а не детям. Он же "договаривался". Такой дебил ппц.
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житель СПб
1615831129
Господин Сочи-2013 тихонько отминусовал здесь мое сообщение - без комментариев и пояснений. Михаил, у нас здесь так не принято! Не согласен - выскажи свое мнение, и других не обижай. Некрасиво...
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general.lizyukov
1615833271
А других площадок в Питере нет? Или хотелось на халяву?
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Вомбат
1615836317
Обращаю внимание на полуправду, нет, не Денисова, а Бомбардира. "В 2013 году с приходом в команду Акселя Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда." Это полуправда потому, что дьявол в деталях. На самом деле Денисов потребовал пересмотра действующих контрактов игроков основы из числа россиян. Он озвучил пожелания (как свои, так и всех россиян из основы) именно в виде ультиматума. Не перезаключите, будем сливать. Спалетти уклонился от обсуждения, а Митрофанов Денисову посоветовал вернуться к этому вопросу при заключении новых контрактов. Тогда Денисов и Анюков в начале домашней игры с Тереком дважды демонстративно расступились перед Айртоном (это было прямо на моих глазах), и Зенит проиграл Тереку 0:2. На следующую игру обоих в заявке не было.
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вальтер 79
1615849938
решил своими бабками закидать академию не то время игорек мани
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Hektor 84
1615894408
Та хватит ныть!!! Еще один вылез.
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