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    Денисов: «Зенит» не пустил моих детей на поле академии. В школе, где я выпускался. Да, я накосячил, но при чем здесь мои дети?»

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов хотел заниматься со своими детьми на поле клубной академии. Его не пустили.

    «Когда я вернулся жить в Петербург, была такая неприятная ситуация. Она меня шокировала. Я попросил для своих детей футбольную площадку в академии «Зенита». За мои деньги. Попросил выделить 15-20 метров квадратных. В любое время.

    В «Зените» сказали: «Независимо от фамилии детей мы не пустим». Это в школе, где я выпускался. Да, я накосячил в «Зените», у меня были проблемы, но при чем здесь мои дети? Мне было обидно. Нам было нужно просто два дня в неделю, чтобы приехать подурачиться», – рассказал Денисов.

    • За «Зенит» игрок выступал с 2002 по 2013 год.
    • В 2013 году с приходом в команду Акселя Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».
    • С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.

    Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2890

      general.lizyukov 18 минут назад

      А других площадок в Питере нет? Или хотелось на халяву?

      0
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      Рейтинг: +5710

      житель СПб 54 минуты назад

      Господин Сочи-2013 тихонько отминусовал здесь мое сообщение - без комментариев и пояснений. Михаил, у нас здесь так не принято! Не согласен - выскажи свое мнение, и других не обижай. Некрасиво...

      0
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      Рейтинг: +1706

      Nevsky_RU 1 час назад

      Он походу до денег совсем упоротый.
      Если там допустим вообще аренды теперь нет, ни для кого. То какая разница какая у него фамилия? Хотел своими копейками кинуть и снять кусок земли у клуба, из которого ушел со скандалом как раз из-за бабла. Типа вернулся шейхом что ли и звездой уровня Халка?))) Тупой Игорёк с комплексами..
      Anyway отказали конкретно ему, а не детям. Он же "договаривался". Такой дебил ппц.

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      Рейтинг: +5710

      житель СПб 1 час назад

      Не надо удивляться! (Соседу снизу). Прочитайте внимательно, что человек пишет. Он требует к себе особого отношения, потому, что у него "есть бабки". Ему ведь ответили: "независимо от фамилии". И мне такой ответ нравится! А гонор - надо по уменьшить...

      -1
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      Рейтинг: +11475

      Skull_Boy 1 час назад

      Зенит бл_9дский клуб и с каждым разом удивляюсь я все больше и больше

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