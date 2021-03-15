Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал об отказе от употребления алкоголя после перехода в «Локомотив».
– Что касается друзей, то это очень сложная и больная тема. Скажу так: где-то три года назад я отказался от алкоголя, и за это время у меня никого из друзей не осталось. Это парадоксально, но факт.
Может, это показаться смешно, но мой лучший друг на данный момент – это моя жена. А в Петербурге меня больше никто не ждет.
– Как ты пришел к тому, чтобы отказаться от алкоголя?
– Да очень просто. Переходя в «Локомотив», я дал Илье Геркусу слово, что не буду ни с кем ругаться. Сначала я был в разобранном состоянии, хотя мы сразу выиграли Кубок. А на следующий год сказал ребятам, что я сделаю все, чтобы мы попали в тройку.
Смешно это или нет, но я считал, что все возможно. И я жил, чтобы мы с «Локомотивом» попали в Лигу чемпионов. Каждый день об этом думал! Я даже не могу это передать.
Я поменял диету, оставил все алкогольные напитки и жил только одним футболом! И так получилось, что мы выиграли чемпионат! После финального свистка, когда мы выиграли чемпионат, у меня даже слезы полились. Я не мог сдержаться.
А дальше уже само по себе пошло. Год я ничего не пил. Да, после чемпионства я позволил себе немножко вольностей. Понимаете, парадоксально звучит: ты не пьешь – тебе никто не звонит, а стоит тебе выпить 100 грамм, то о тебе вспомнят много знакомых. Конечно, тяжеловато ни с кем не общаться. Но на данный момент я живу только семьей.
- «Локомотив» арендовал Денисова у «Динамо» в 2016 году.
- В 2017-м Денисов перешел в «Локомотив» на постоянной основе.
- Вместе с «Локомотивом» полузащитник стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок.