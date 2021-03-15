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  • Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

15 марта 2021, 15:59
8

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал об отказе от употребления алкоголя после перехода в «Локомотив».

– Что касается друзей, то это очень сложная и больная тема. Скажу так: где-то три года назад я отказался от алкоголя, и за это время у меня никого из друзей не осталось. Это парадоксально, но факт.

Может, это показаться смешно, но мой лучший друг на данный момент – это моя жена. А в Петербурге меня больше никто не ждет.

– Как ты пришел к тому, чтобы отказаться от алкоголя?

– Да очень просто. Переходя в «Локомотив», я дал Илье Геркусу слово, что не буду ни с кем ругаться. Сначала я был в разобранном состоянии, хотя мы сразу выиграли Кубок. А на следующий год сказал ребятам, что я сделаю все, чтобы мы попали в тройку.

Смешно это или нет, но я считал, что все возможно. И я жил, чтобы мы с «Локомотивом» попали в Лигу чемпионов. Каждый день об этом думал! Я даже не могу это передать.

Я поменял диету, оставил все алкогольные напитки и жил только одним футболом! И так получилось, что мы выиграли чемпионат! После финального свистка, когда мы выиграли чемпионат, у меня даже слезы полились. Я не мог сдержаться.

А дальше уже само по себе пошло. Год я ничего не пил. Да, после чемпионства я позволил себе немножко вольностей. Понимаете, парадоксально звучит: ты не пьешь – тебе никто не звонит, а стоит тебе выпить 100 грамм, то о тебе вспомнят много знакомых. Конечно, тяжеловато ни с кем не общаться. Но на данный момент я живу только семьей.

  • «Локомотив» арендовал Денисова у «Динамо» в 2016 году.
  • В 2017-м Денисов перешел в «Локомотив» на постоянной основе.
  • Вместе с «Локомотивом» полузащитник стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (8)
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Алехсбургер.
1615814494
жалеть,завидовать.. Иль восхищаться..?
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Вомбат
1615819736
Ну еще бы они у него остались, если он бросил пить! Друзья у таких людей бывают только под хорошим градусом. Только что прочитал его огромное интервью в Спорт-Экспрессе. Так как в порядочности детского тренера и спортивного журналиста Алексея Андрианова я не сомневаюсь, а его версия тех событий кардинально отличается от "откровений" Денисова, то получается что Денисов солгал буквально по всем пунктам. Мало того, что рвач, так еще и лжец. Правильно Халк сказал: гнилое яблоко.
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Lester84
1615821685
Может это повод задуматься, что с тобой трезвым никто общаться не хочет?
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Валерий1965
1615824489
Может не те друзья и знакомые?)))
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порт
1615826648
Жена не может быть другом, друзей не ...( ну вообщем с друзьями не спят)
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Hektor 84
1615893400
Прежде надо в себе поковыряться! Может ты сам говно? Есть еще такой момент! Если ты чешешь про то что друзья бухари, то ты и сам такой! Брось пить, смени друзей и всё наладится. Вот у меня отличные друзья и я про них плохого ни когда не скажу. А к говнюкам только говнюки и приклеиваются!
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