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    Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал об отказе от употребления алкоголя после перехода в «Локомотив».

    – Что касается друзей, то это очень сложная и больная тема. Скажу так: где-то три года назад я отказался от алкоголя, и за это время у меня никого из друзей не осталось. Это парадоксально, но факт.

    Может, это показаться смешно, но мой лучший друг на данный момент – это моя жена. А в Петербурге меня больше никто не ждет.

    – Как ты пришел к тому, чтобы отказаться от алкоголя?

    – Да очень просто. Переходя в «Локомотив», я дал Илье Геркусу слово, что не буду ни с кем ругаться. Сначала я был в разобранном состоянии, хотя мы сразу выиграли Кубок. А на следующий год сказал ребятам, что я сделаю все, чтобы мы попали в тройку.

    Смешно это или нет, но я считал, что все возможно. И я жил, чтобы мы с «Локомотивом» попали в Лигу чемпионов. Каждый день об этом думал! Я даже не могу это передать.

    Я поменял диету, оставил все алкогольные напитки и жил только одним футболом! И так получилось, что мы выиграли чемпионат! После финального свистка, когда мы выиграли чемпионат, у меня даже слезы полились. Я не мог сдержаться.

    А дальше уже само по себе пошло. Год я ничего не пил. Да, после чемпионства я позволил себе немножко вольностей. Понимаете, парадоксально звучит: ты не пьешь – тебе никто не звонит, а стоит тебе выпить 100 грамм, то о тебе вспомнят много знакомых. Конечно, тяжеловато ни с кем не общаться. Но на данный момент я живу только семьей.

    • «Локомотив» арендовал Денисова у «Динамо» в 2016 году.
    • В 2017-м Денисов перешел в «Локомотив» на постоянной основе.
    • Вместе с «Локомотивом» полузащитник стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7723

      Вомбат 46 секунд назад

      Ну еще бы они у него остались, если он бросил пить! Друзья у таких людей бывают только под хорошим градусом. Только что прочитал его огромное интервью в Спорт-Экспрессе. Так как в порядочности детского тренера и спортивного журналиста Алексея Андрианова я не сомневаюсь, а его версия тех событий кардинально отличается от "откровений" Денисова, то получается что Денисов солгал буквально по всем пунктам. Мало того, что рвач, так еще и лжец. Правильно Халк сказал: гнилое яблоко.

      0
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      Рейтинг: +2838

      Semenycch 16 минут назад

      Большего чмыря, иуды в истории Зенита не было. Презираю этого скота!

      0
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      Рейтинг: +14551

      alarm 41 минуту назад

      в питере — пить)

      2
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      Рейтинг: +1762

      Алехсбургер. 1 час назад

      жалеть,завидовать..
      Иль восхищаться..?

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