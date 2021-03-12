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    Колыванов: «Если вернуться назад, никогда в жизни не подписал бы «письмо 14-и». Все получилось по глупости»

    Бывший футболист «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов рассказал, что жалеет о том, что подписал «письмо 14-и» в 1993 году.

    – Да это бред, конечно. Тем более у меня были очень хорошие отношения с Павлом Федоровичем Садыриным. Все получилось по глупости – даже вспоминать тяжело. До сих пор душа болит.

    - Если сейчас вернуться назад, подписали бы это письмо?

    – Да никогда в жизни. Однозначно. Молодые были, многого не понимали – нужно было сесть за один стол с руководством РФС и поговорить. А тут все пошли стенку на стенку. Глупо.

    Шалимов – о «письме 14-и»: «Не нравилось, что в России к игрокам относились не как в Европе. Там нас боготворили, а в России мы сами форму стирали»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8743

      Hektor 84 46 минут назад

      Да Игорек время не отмотать! Повелись вы тогда на лапшу заговорщиков. Плохо когда в коллективе есть паршивые овцы. Там то выпендрились трое и подбили на мятеж остальных. Один из главных был Шалимов! По его логике прям от самолета должны были лакеи прислуживать))) а вы просто повелись

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      Рейтинг: +203

      isakkobelini 2 часа назад

      Поздно пить Боржоми ,когда почки отказали.

      2
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      Рейтинг: +6472

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Опять за старое.
      27 лет прошло, угомонитесь !
      То Онопко , теперь Колыванов...
      Всегда и везде , есть лидеры и ведомые ( толпа ).
      Персонажи из толпы.

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