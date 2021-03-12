Колыванов: «Если вернуться назад, никогда в жизни не подписал бы «письмо 14-и». Все получилось по глупости»

Бывший футболист «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов рассказал, что жалеет о том, что подписал «письмо 14-и» в 1993 году.

– Да это бред, конечно. Тем более у меня были очень хорошие отношения с Павлом Федоровичем Садыриным. Все получилось по глупости – даже вспоминать тяжело. До сих пор душа болит.

- Если сейчас вернуться назад, подписали бы это письмо?

– Да никогда в жизни. Однозначно. Молодые были, многого не понимали – нужно было сесть за один стол с руководством РФС и поговорить. А тут все пошли стенку на стенку. Глупо.

В письме игроки сборной России просили заменить Павла Садырина на Анатолия Бышовца .

. Под письмом не поставили подпись, в частности, Станислав Черчесов, Сергей Горлукович, Александр Бородюк.

Шалимов – о «письме 14-и»: «Не нравилось, что в России к игрокам относились не как в Европе. Там нас боготворили, а в России мы сами форму стирали»