«Войти в одну реку дважды можно». Ребров – о возвращении Промеса в «Спартак»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал переход полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.
«У меня сомнений нет. Уверен, что у него все получится, и он принесет большую пользу команде. Мне уже хочется, чтобы он поскорее начал играть и показал, что войти в одну реку дважды можно», – сказал Ребров.
- «Спартак» заплатил за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро плюс 2,5 миллиона в качестве бонусов.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»