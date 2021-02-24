«Войти в одну реку дважды можно». Ребров – о возвращении Промеса в «Спартак»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал переход полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

«У меня сомнений нет. Уверен, что у него все получится, и он принесет большую пользу команде. Мне уже хочется, чтобы он поскорее начал играть и показал, что войти в одну реку дважды можно», – сказал Ребров.