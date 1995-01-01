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    «Войти в одну реку дважды можно». Ребров – о возвращении Промеса в «Спартак»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал переход полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

    «У меня сомнений нет. Уверен, что у него все получится, и он принесет большую пользу команде. Мне уже хочется, чтобы он поскорее начал играть и показал, что войти в одну реку дважды можно», – сказал Ребров.

    • «Спартак» заплатил за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро плюс 2,5 миллиона в качестве бонусов.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20695

      Боцман59rus 6 минут назад

      Даже не знаю что раздражает больше, одноразовая посуда или футболисты- философы

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      Рейтинг: +5772

      серега кашин 9 минут назад

      хватит гадать скоро все узнаем

      1
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      Рейтинг: +7614

      NewLife 10 минут назад

      Ребров хочет сказать, что он больше философ, чем Гераклит. Это вряд ли.

      1
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