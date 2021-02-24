Официально: Промес вернулся в «Спартак»

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес перешел в «Спартак».

Московский клуб заплатил за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро. Еще 2,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.