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Официально: Промес вернулся в «Спартак»

24 февраля 2021, 16:08
38

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес перешел в «Спартак».

Московский клуб заплатил за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро. Еще 2,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
  • В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (38)
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серега кашин
1614172728
наконец то эта мыльная опера закончилась
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xakep01
1614172786
Впервые вижу человека, который самовольно захотел из князи в свинарник. Сразу видно, умом не блещет зэк. У пердуна видимо фетиш на зэков
Ответить
oyabun
1614172912
Ну наконец то! Ликуем!!
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"supermax"
1614173148
срочное сообщение из питерских аптек: в городе закончился вазелин. по данным, которые не разглашает "бомбардир", первой в аптеку ринулась потаскуха алярма, за ней прилетела ее собака и литейная дурочка...все трое пожаловались на страшный зуд в *опе и боязнь, что скоро она усилится
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JTherry
1614173762
2,5 месяца торговли не прошли даром - с возвращением в Спартак, братуха!))
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vladimir-7
1614174635
Ну наконец, гора им. Федуна родила
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zigbert
1614175533
С возвращением Квинси! Удачи в Спартаке!
Ответить
Дедуктор
1614176659
Вернулся, таки, Промес в Свинарник. Теперича надо срочно еще Глушака с Комбаром возвращать. И ставить, в очередной раз, великую задачу для великого клуба. "33 очка", паньмаишь.
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Кинстифа
1614177199
Хоть одна хорошая новость за последнее время
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Старикан
1614178411
Вроде бы Антоха ничего ещё не сделал, а настроение уже хорошее)) добро пожаловать в родной дом!
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