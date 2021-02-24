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    Официально: Промес вернулся в «Спартак»

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес перешел в «Спартак».

    Московский клуб заплатил за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро. Еще 2,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    Ранее сообщалось, что контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:08
    Комментарии34
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      Рейтинг: +19345

      silver29 13 секунд назад

      Отличная новость, Антоха мы тебя не подвели, уж и ты постарайся браток !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2232

      Дедуктор 35 секунд назад

      Вернулся, таки, Промес в Свинарник. Теперича надо срочно еще Глушака с Комбаром возвращать. И ставить, в очередной раз, великую задачу для великого клуба. "33 очка", паньмаишь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1633

      Алехсбургер. 1 минуту назад

      Кабинетным придуркам с берегов Невы хватило ума не заводить дважды в реку Халка...
      Здесь,видимо,другая история...
      Ну-ну.
      Даже героический Вагнер Лав утонул в Москва-реке со второго раза,хорошо хоть третий раз не полез.
      Смотрите сами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7614

      NewLife 1 минуту назад

      Будь проклят лимит !

      0
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      Рейтинг: +7291

      ivany4 2 минуты назад

      С возвращением, Братуха!
      3,5 года серьезная заявка на чемпионство в следующем году. За эти полгода окончательно определяться с недостающими игроками на "дырявые" позиции, и попробуют дотянуться до ЛЧ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1444

      ySS 4 минуты назад

      Известие воодушевляющее, а как у него получится, посмотрим
      Удачи, Квинси!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4397

      Cleaner 14 минут назад

      Фиорентина, готовь деньги! Летом еще одного "игрока" вам Спартак предложит!...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83086

      zigbert 19 минут назад

      С возвращением Квинси! Удачи в Спартаке!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +4397

      Cleaner > zigbert 17 минут назад

      Квинси = Кокорин. НУ КУПИЛИ!!!...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83086

      zigbert > Cleaner 13 минут назад

      Рано еще делать какие либо выводы.

      3
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      Рейтинг: +1412

      Tsigan 21 минуту назад

      Он вернулся чтоб бится с Уфой с Тамбовом...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6375

      KPCCSPB 21 минуту назад

      Забавно теперь будет, когда свинтусы упадут на место 4 или 5, какие оправдания придумают.

      0
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      Рейтинг: +15763

      vladimir-7 > KPCCSPB 5 минут назад

      Отсутствие Карреры.

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