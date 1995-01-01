ESPN: «Спартак» заплатит за Промеса 8,5 миллиона плюс бонусы. Контракт – до лета 2024 года

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес перейдет в «Спартак».

По информации ESPN, клубы уладили все детали. 29-летний голландец в ближайшее время вылетит в Москву для подписания контракта на 3,5 года.

Сообщается, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за игрока 8,5 миллиона евро. Еще 2,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.