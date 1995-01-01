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    ESPN: «Спартак» заплатит за Промеса 8,5 миллиона плюс бонусы. Контракт – до лета 2024 года

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес перейдет в «Спартак».

    По информации ESPN, клубы уладили все детали. 29-летний голландец в ближайшее время вылетит в Москву для подписания контракта на 3,5 года.

    Сообщается, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за игрока 8,5 миллиона евро. Еще 2,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +8334

      Hektor 84 2 часа назад

      Умники счетоводы кто считал деньги Федуна устраивает вас стоимость покупки Промеса??? Квинси добро пожаловать в Спартак! Дрочильники смазывайте пуканы!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +45403

      portero 2 часа назад

      Неуж-то свершилось, осталось посмотреть в какой форме он.
      Для нашего пешеходного РПЛ наверное в хорошей...

      2
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      ...
      Рейтинг: +15763

      vladimir-7 > portero 1 час назад

      Ну наконец-то, однако ждем достоверного сообщения от Федуна.

      0
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      ...
      Рейтинг: +15763

      vladimir-7 > vladimir-7 1 час назад

      А, то все в будущем: Промес перейдет, спартак заплатит,
      он вылетит в Москву для подписания контракта.

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