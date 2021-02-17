Мусаев – о травме Рамиреса: «Его не будет несколько месяцев, но у него не порваны кресты»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал травму защитника Кристиана Рамиреса. Ранее «СЭ» сообщал, что у футболиста диагностировано повреждение крестообразных связок колена.
— Как сейчас состояние Рамиреса?
— Мне интересно, откуда вы знаете, что вообще с Рамиресом? Серьезные издания и другие СМИ говорят, что у Рамиреса порваны кресты. Откуда у вас эта информация? У него не порваны кресты.
Его не будет несколько месяцев, но характер травм наших футболистов мы не комментируем. Просим СМИ давать только проверенную информацию, а не верить слухам.
- Эквадорца уже прооперировали.
- В этом сезоне Рамирес провел за «Краснодар» 24 матча, забил один гол и сделал один ассист.
- Клуб может подписать Фабиу Коэнтрау или Нила Тэйлора в качестве замены для игрока.
Источник: Sport24