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    Мусаев – о травме Рамиреса: «Его не будет несколько месяцев, но у него не порваны кресты»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал травму защитника Кристиана Рамиреса. Ранее «СЭ» сообщал, что у футболиста диагностировано повреждение крестообразных связок колена.

    — Как сейчас состояние Рамиреса?

    — Мне интересно, откуда вы знаете, что вообще с Рамиресом? Серьезные издания и другие СМИ говорят, что у Рамиреса порваны кресты. Откуда у вас эта информация? У него не порваны кресты.

    Его не будет несколько месяцев, но характер травм наших футболистов мы не комментируем. Просим СМИ давать только проверенную информацию, а не верить слухам.

    • Эквадорца уже прооперировали.
    • В этом сезоне Рамирес провел за «Краснодар» 24 матча, забил один гол и сделал один ассист.
    • Клуб может подписать Фабиу Коэнтрау или Нила Тэйлора в качестве замены для игрока.

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    Источник: Sport24

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