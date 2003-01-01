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    «СЭ»: Рамирес травмировал крестообразные связки колена

    Стал известен характер травмы левого защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.

    По информации «СЭ», у футболиста диагностировано повреждение крестообразных связок колена.

    Эквадорец травмировался на тренировке, его уже прооперировали.

    • В этом сезоне Рамирес провел за «Краснодар» 24 матча, забил один гол и сделал один ассист.
    • Клуб может подписать Фабиу Коэнтрау или Нила Тэйлора в качестве замены для игрока.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2488

      Кузьмич на трибуне 20 минут назад

      Опять 25. опять потеря игрока на тренировке. Опять кресты. Тут уже нужно подтянуть тренера по физподготовке. Что-то часто игроки Краснодара рвут кресты.

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      Рейтинг: +1530

      Retiremen_VMF 22 минуты назад

      Это только начало, подождите. Быки со зборов выходят как после пандемии. Куча травм ежегодно.

      0
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      Рейтинг: +2793

      Semenycch 1 час назад

      Очень жаль, игрок достойный.

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      Рейтинг: +1530

      Retiremen_VMF > Semenycch 21 минуту назад

      Игрок хороший, менять пока не кем.

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