«СЭ»: Рамирес травмировал крестообразные связки колена

Опять 25. опять потеря игрока на тренировке. Опять кресты. Тут уже нужно подтянуть тренера по физподготовке. Что-то часто игроки Краснодара рвут кресты.
Стал известен характер травмы левого защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.
По информации «СЭ», у футболиста диагностировано повреждение крестообразных связок колена.
Эквадорец травмировался на тренировке, его уже прооперировали.
- В этом сезоне Рамирес провел за «Краснодар» 24 матча, забил один гол и сделал один ассист.
- Клуб может подписать Фабиу Коэнтрау или Нила Тэйлора в качестве замены для игрока.