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    Слуцкий: «Головин должен остаться в «Монако» либо перейти в один из 12 топ-клубов мира»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Будущее Головина? Не всe зависит от него. Были ситуации, когда он стабильно играл в «Монако», но клуб выглядел плохо в предыдущих сезонах. У Саши не было возможностей двигаться дальше. Очень сложно выделяться в команде, которая меняет тренеров и играет нестабильно. В этом году «Монако» железно находится в топ-4, но у Саши была травма.

    Куда можно двигаться из «Монако»? Только в большой клуб, потому что «Монако» — сам по себе большой клуб. Тот факт, что они занимали 10-е места, это просто так сложилось.

    Из «Монако» ты не можешь двинуться в клуб плюс-минус такого уровня. Это должен быть один из 12 топ-клубов мира, либо же продолжать играть в «Монако». Тем более, если они попадут в Лигу чемпионов», – приводит слова Слуцкого «Чемпионат».

    • Слуцкий тренировал Головина в ЦСКА и сборной России.
    • Полузащитник «Монако» оформил хет-трик в матче с «Нимом» (4:3).
    • Головин стал лучшим футболистом 24-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe и вошел в символическую сборную портала Whoscored.

    Слуцкий – о хет-трике Головина: «У него была повышенная мотивация вернуть место в стартовом составе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +44949

      portero 48 минут назад

      Ну еще рано дифирамбы петь...
      Удачи Головину

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2072

      Fusballer 1 час назад

      Начинается. После первого же хет-трика аутсайдеру. И всегда так - чуть что, сразу герой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      вальтер 79 1 час назад

      саня красава так держать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 2 часа назад

      ешкин кот, да подождите вы, дайте сыграть парню, чего пристали

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      Стаz 2 часа назад

      Фиорентина: - Мля, мы не того Александра взяли(((

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1662

      LOKOfanatik19 > Стаz 1 час назад

      Парень ты о чем, Голова 20 лямов, Коко 5 лЯмов...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2779

      general.lizyukov 2 часа назад

      Блин, забил аутсайдеру, а раздувают, будто он Барсе положил хет-трик.
      Мы рады, что у него получается пусть даже со слабой командой, но не надо раздувать из этого событие мирового масштаба.

      3
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      Рейтинг: -705

      СуперПАВ9 > general.lizyukov 2 часа назад

      Он не нападающий а забил 3

      2
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      Рейтинг: +8008

      Hektor 84 > СуперПАВ9 29 минут назад

      И что если он не нападающий? Или в футболе Хет трики всегда только нападающие делали? Если он хочет быть лидером в Монако надо брать инициативу и забивать голы, и в отборе участвовать и передачи обостряющих делать, не только поперек поля мяч пинать. И не только в одном матче, надо стабильно играть и делать разницу в матче. А не так забил три и потом 10 матчей о нем не слышно. Удачи парню, но не надо его переоценивать и раньше времени петь ему дифирамбы. Ничего сверх естественного он не сотворил.

      0
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      Рейтинг: +3635

      solodealer 2 часа назад

      Не понятно, что у нас опять все так разгалделись...?
      Парень просто сделал хет-трик... ВПЕРВЫЕ! А, может быть...и в последний раз?
      Какие нах... топ-клубы?)))

      2
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      Рейтинг: -705

      СуперПАВ9 > solodealer 2 часа назад

      Он не нападающий чтоб сколько забивать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8008

      Hektor 84 2 часа назад

      А его что уже топ клубы зовут к себе?

      2
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      Рейтинг: -705

      СуперПАВ9 > Hektor 84 2 часа назад

      Манако топ клуб

      0
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      Рейтинг: +8008

      Hektor 84 > СуперПАВ9 26 минут назад

      В последние сезоны не заметно что это топ клуб. Тут можно выразиться чуть по другому. Клуб с богатой историей и традициями. Но на топ клуб пока не тянут.

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