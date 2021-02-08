Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Головин должен остаться в «Монако» либо перейти в один из 12 топ-клубов мира»

Слуцкий: «Головин должен остаться в «Монако» либо перейти в один из 12 топ-клубов мира»

8 февраля 2021, 14:32
20

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Будущее Головина? Не всe зависит от него. Были ситуации, когда он стабильно играл в «Монако», но клуб выглядел плохо в предыдущих сезонах. У Саши не было возможностей двигаться дальше. Очень сложно выделяться в команде, которая меняет тренеров и играет нестабильно. В этом году «Монако» железно находится в топ-4, но у Саши была травма.

Куда можно двигаться из «Монако»? Только в большой клуб, потому что «Монако» — сам по себе большой клуб. Тот факт, что они занимали 10-е места, это просто так сложилось.

Из «Монако» ты не можешь двинуться в клуб плюс-минус такого уровня. Это должен быть один из 12 топ-клубов мира, либо же продолжать играть в «Монако». Тем более, если они попадут в Лигу чемпионов», – приводит слова Слуцкого «Чемпионат».

  • Слуцкий тренировал Головина в ЦСКА и сборной России.
  • Полузащитник «Монако» оформил хет-трик в матче с «Нимом» (4:3).
  • Головин стал лучшим футболистом 24-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe и вошел в символическую сборную портала Whoscored.

Слуцкий – о хет-трике Головина: «У него была повышенная мотивация вернуть место в стартовом составе»

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Рубин Головин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1612784189
А его что уже топ клубы зовут к себе?
Ответить
general.lizyukov
1612785213
Блин, забил аутсайдеру, а раздувают, будто он Барсе положил хет-трик. Мы рады, что у него получается пусть даже со слабой командой, но не надо раздувать из этого событие мирового масштаба.
Ответить
Стаz
1612785658
Фиорентина: - Мля, мы не того Александра взяли(((
Ответить
Dizayner
1612786201
ешкин кот, да подождите вы, дайте сыграть парню, чего пристали
Ответить
вальтер 79
1612787170
саня красава так держать
Ответить
Fusballer
1612787688
Начинается. После первого же хет-трика аутсайдеру. И всегда так - чуть что, сразу герой.
Ответить
portero
1612791235
Ну еще рано дифирамбы петь... Удачи Головину
Ответить
zigbert
1612799715
Для Головина сейчас главное приобрести стабильность в игре. О его будущем рассуждать еще рано.
Ответить
нейтральныйкакникто
1612841418
По ходу , Слуцкий Лёня считает Головина своим ФУТБОЛЬНЫМ КРЕСТНИКОМ.,и финансово зависим от его дальнейшеё карьеры., поэтому и несёт всякую пургу , но для Лёни это не впервой.А для Головина-какой 12 топ-клубов? Ему бы в основном составе Монако зацепиться,,,,,,,Игрок подмены и только,,,,
Ответить
Вальдемар IV
1612875338
в рубин, европейский топ как игнатьев его нарек
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
5
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
3
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Все новости
Все новости
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
00:40
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
5
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
Вчера, 15:39
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
Вчера, 09:09
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
2
Сычев назвал отличия европейского футбола от российского
26 августа
Сычев – о старте карьеры во Франции: «Для меня это была дикость»
25 августа
2
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
Сафонов высказался о потере очков «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции
24 августа
Головин провел первый матч в своем 9-м сезоне в «Монако», с которым не выигрывал трофеев
24 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить в 1-м туре
23 августа
17
Литвинов рассказал, чем «Спартак» похож на «ПСЖ»
23 августа
3
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
Клубы из Франции могут перехватить потенциального новичка «Балтики»
22 августа
2
Мостовой сказал, кто выше уровнем – Батраков или Головин
22 августа
5
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
21 августа
4
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
20 августа
6
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
19 августа
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+