Слуцкий: «Головин должен остаться в «Монако» либо перейти в один из 12 топ-клубов мира»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Будущее Головина? Не всe зависит от него. Были ситуации, когда он стабильно играл в «Монако», но клуб выглядел плохо в предыдущих сезонах. У Саши не было возможностей двигаться дальше. Очень сложно выделяться в команде, которая меняет тренеров и играет нестабильно. В этом году «Монако» железно находится в топ-4, но у Саши была травма.

Куда можно двигаться из «Монако»? Только в большой клуб, потому что «Монако» — сам по себе большой клуб. Тот факт, что они занимали 10-е места, это просто так сложилось.

Из «Монако» ты не можешь двинуться в клуб плюс-минус такого уровня. Это должен быть один из 12 топ-клубов мира, либо же продолжать играть в «Монако». Тем более, если они попадут в Лигу чемпионов», – приводит слова Слуцкого «Чемпионат».

Слуцкий тренировал Головина в ЦСКА и сборной России.

Полузащитник «Монако» оформил хет-трик в матче с «Нимом» (4:3).

Головин стал лучшим футболистом 24-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe и вошел в символическую сборную портала Whoscored.

Слуцкий – о хет-трике Головина: «У него была повышенная мотивация вернуть место в стартовом составе»