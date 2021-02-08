Слуцкий – о хет-трике Головина: «У него была повышенная мотивация вернуть место в стартовом составе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал хет-трик полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Нима» (4:3).

«Удивил ли Головин? Да нет. Меня удивляло, что он до этого не выходил в стартовом составе. Вечером поговорили с Головиным. Надеюсь, после хет-трика забронирует себе место на одну игру в старте.

Мы с ним регулярно общаемся. Головин болезненно переносит время, когда не играет. Неважно, объективно или нет. Конечно, у него была повышенная мотивация во вчерашней игре, чтобы застолбить и вернуть место в стартовом составе.

Третий гол, понятно, в какой-то степени случайный. Была подача на дальнюю штангу, все пролетают, а мяч залетает. Больше всего мне понравился второй гол», – цитирует Слуцкого «Чемпионат».