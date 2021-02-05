Худяков: «Тамбов» будет доигрывать сезон. Соберем боеспособный коллектив»

все тайное становится явным - объявят банкротом старую фирму некоммерческое партнерство «ФК «Тамбов» с долгами в 322 лимона, а на новое юрлицо - «Ассоциация «Футбольный клуб "Тамбов» запишут все выплаты РПЛ в 140 лимонов, можно и дальше воровать, красотища!!!) не просто так предъявили долг в 544 лимона...
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб доиграет сезон в РПЛ.
«Двое суток назад ситуация была очень тяжелой, основным выходом из нее было банкротство. Сейчас же все резко поменялось. Есть дорожная карта, по которой «Тамбов» будет исправлять свое текущее положение. Команда будет доигрывать сезон.
Мы соберем боеспособный коллектив. Задействуем тех, кто остался из основного состава, а также привлечем ребят из молодежки. Ведется большая селекционная работа, будем брать футболистов в аренду», – сказал Худяков в эфире «Матч Премьер».
- Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.
- Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет клубу с деньгами.
- По информации ТАСС, «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов» готовы отправить своих игроков в аренду в тамбовскую команду.
«Тамбов»: «Отзовем иск о банкротстве, если последние решения начнут воплощаться в жизнь»