Худяков: «Тамбов» будет доигрывать сезон. Соберем боеспособный коллектив»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб доиграет сезон в РПЛ.

«Двое суток назад ситуация была очень тяжелой, основным выходом из нее было банкротство. Сейчас же все резко поменялось. Есть дорожная карта, по которой «Тамбов» будет исправлять свое текущее положение. Команда будет доигрывать сезон.

Мы соберем боеспособный коллектив. Задействуем тех, кто остался из основного состава, а также привлечем ребят из молодежки. Ведется большая селекционная работа, будем брать футболистов в аренду», – сказал Худяков в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет клубу с деньгами.

сообщил, что лига поможет клубу с деньгами. По информации ТАСС, «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов» готовы отправить своих игроков в аренду в тамбовскую команду.

«Тамбов»: «Отзовем иск о банкротстве, если последние решения начнут воплощаться в жизнь»