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  • Худяков: «Тамбов» будет доигрывать сезон. Соберем боеспособный коллектив»

Худяков: «Тамбов» будет доигрывать сезон. Соберем боеспособный коллектив»

5 февраля 2021, 22:28
2

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб доиграет сезон в РПЛ.

«Двое суток назад ситуация была очень тяжелой, основным выходом из нее было банкротство. Сейчас же все резко поменялось. Есть дорожная карта, по которой «Тамбов» будет исправлять свое текущее положение. Команда будет доигрывать сезон.

Мы соберем боеспособный коллектив. Задействуем тех, кто остался из основного состава, а также привлечем ребят из молодежки. Ведется большая селекционная работа, будем брать футболистов в аренду», – сказал Худяков в эфире «Матч Премьер».

«Тамбов»: «Отзовем иск о банкротстве, если последние решения начнут воплощаться в жизнь»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (2)
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Plyash
1612557488
Удачи Вам,ребята из Тамбова.
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JTherry
1612557912
все тайное становится явным - объявят банкротом старую фирму некоммерческое партнерство «ФК «Тамбов» с долгами в 322 лимона, а на новое юрлицо - «Ассоциация «Футбольный клуб "Тамбов» запишут все выплаты РПЛ в 140 лимонов, можно и дальше воровать, красотища!!!) не просто так предъявили долг в 544 лимона...
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