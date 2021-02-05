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    Худяков: «Тамбов» будет доигрывать сезон. Соберем боеспособный коллектив»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб доиграет сезон в РПЛ.

    «Двое суток назад ситуация была очень тяжелой, основным выходом из нее было банкротство. Сейчас же все резко поменялось. Есть дорожная карта, по которой «Тамбов» будет исправлять свое текущее положение. Команда будет доигрывать сезон.

    Мы соберем боеспособный коллектив. Задействуем тех, кто остался из основного состава, а также привлечем ребят из молодежки. Ведется большая селекционная работа, будем брать футболистов в аренду», – сказал Худяков в эфире «Матч Премьер».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.02.2021 22:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11200

      JTherry 44 минуты назад

      все тайное становится явным - объявят банкротом старую фирму некоммерческое партнерство «ФК «Тамбов» с долгами в 322 лимона, а на новое юрлицо - «Ассоциация «Футбольный клуб "Тамбов» запишут все выплаты РПЛ в 140 лимонов, можно и дальше воровать, красотища!!!) не просто так предъявили долг в 544 лимона...

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      Рейтинг: +4835

      playsh 51 минуту назад

      Удачи Вам,ребята из Тамбова.

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