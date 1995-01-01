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    ТАСС: «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов» согласились отдать «Тамбову» игроков в аренду

    Стало известно, какие клубы готовы помочь «Тамбову» арендой своих футболистов.

    По информации ТАСС, предварительное согласие дали «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов».

    «Тамбов» будет смотреть, кого смогут предложить клубы, после чего определится по позициям», – сообщил источник агентства.

    • Ранее сообщалось, что долг тамбовского клуба вырос до 544,1 миллиона рублей.
    • Чтобы команда не снялась с чемпионата, ей помогут РФС и РПЛ.
    • В турнирной таблице лиги «Тамбов» занимает последнее место по итогам 19 туров.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии23
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      Рейтинг: +4193

      Виталий Орехов 12 минут назад

      Ну что сказать? Русские, своих не бросают!

      0
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      Рейтинг: +6

      pavelvolkovsh 33 минуты назад

      CocyT и дaюT без дeнeг. Тысячи дaBaлок жаждут ceKcа и cпepMы. 3аходи и сам yвидишь-------- https://zii.bz/P4uVUK

      -1
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      Рейтинг: +44876

      portero 50 минут назад

      в ФК Тамбове деньги то освоили нужные люди.

      Конечно и в АПЛ финансово помогают вылетевшие в ..шип командам, но тут будут тащить уже банкрота ради имиджа РПЛ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4101

      ЮНик 1 час назад

      Какое позорище! Так мужики улица на улицу на пиво играют, и отдают своих неиграющих слабаков соперникам, у кого не хватает "игроков" погонять мячик в выходной по разным причинам. Забухали или жена не отпустила. А ЭТО ПРЕМЬЕР-ЛИГА!!! Днище и полный зашквар!!!

      3
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      Рейтинг: +468

      El_Chori 1 час назад

      Все! Но не зенит

      1
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      Рейтинг: +7925

      Hektor 84 > El_Chori 1 час назад

      Синит уже всех в Сочи отправил еще в прошлом сезоне!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22941

      пьяныйхоровод > El_Chori 1 час назад

      4 клуба - это все ? Или фсястрана ? А Зенит просто не хочет чтобы Тамбов им за игроков очками отдавал .

      0
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      Рейтинг: +20319

      Боцман59rus 1 час назад

      Если бы снялись просто - позор Российского масштаба,
      - но, чиновники, пытаясь отгрести от своих задниц, и как то сохранить лицо, устроили позор европейский..
      Там люди, пока не увидят этот цирк, не поверят!!!
      -Молодец Дрюков, вместо разбора полетов и санкций, переплюнул в моразме, всех наших чинуш и функционеров вместе взятых,
      что ещё раз доказывает общеизвестный факт - КОРМУШКА общая, аппетиты хорошие, места забронированы... независимо от результатов работы. Обнуленный хороший пример и ориентир

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1866

      Валерий2705 1 час назад

      Какой бред, блииин. Только у нас могли такую чушь придумать... А от сраптака я бы вообще не брал игроков, а то потом Тамбов их хлопнет, а они будут хрюкать, что их предали и визжать о снятии с чемпионата ввиду Тамбовского кидалова))

      5
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      ...
      Рейтинг: +20319

      Боцман59rus > Валерий2705 1 час назад

      Прежде чем 3,14здеть, посмотри календарь игр Спартака и хлопни себя

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +901

      AЛЕКС73 > Боцман59rus 57 минут назад

      зачет !!!!!!!!)))))

      0
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      Рейтинг: +7363

      NewLife 2 часа назад

      Раз уж такой маразм крепчает, то нельзя ли Спартаку взять у синита в аренду Дюкова и Кашшая ?

      6
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      Рейтинг: +22941

      пьяныйхоровод > NewLife 1 час назад

      Только в обмен на Федуна .

      0
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      Рейтинг: +7363

      NewLife 2 часа назад

      У синита игрочишки пока просто не доросли до уровня Тамбова ))

      7
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      Рейтинг: +17002

      slavutiq70 2 часа назад

      В принципе выход,и Томбову помощь и игрокам практика,,,только вот и зарплату придётся самим платить Тамбов явно не потянет,,,,

      5
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