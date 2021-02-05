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  • ТАСС: «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов» согласились отдать «Тамбову» игроков в аренду

ТАСС: «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов» согласились отдать «Тамбову» игроков в аренду

5 февраля 2021, 16:59
39

Стало известно, какие клубы готовы помочь «Тамбову» арендой своих футболистов.

По информации ТАСС, предварительное согласие дали «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов».

«Тамбов» будет смотреть, кого смогут предложить клубы, после чего определится по позициям», – сообщил источник агентства.

  • Ранее сообщалось, что долг тамбовского клуба вырос до 544,1 миллиона рублей.
  • Чтобы команда не снялась с чемпионата, ей помогут РФС и РПЛ.
  • В турнирной таблице лиги «Тамбов» занимает последнее место по итогам 19 туров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Рубин Ростов Тамбов
Комментарии (39)
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lordmrv
1612534445
При моём искреннем сочувствии к географическим соседям, может все же не нужно продлять агонию? Я понимаю. что большая часть чемпионата завершена и обнуления результатов не будет и что у команд кто не играл, плюсом три очка в копилку и дни отдыха, но может, наплевать на это? Либо, как писал ранее, дополниться игроками академий, им заплатить за участие и дать возможность молодым талантам проявить себя пофик в какой команде.
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slavа0508
1612534694
В принципе выход,и Томбову помощь и игрокам практика,,,только вот и зарплату придётся самим платить Тамбов явно не потянет,,,,
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NewLife
1612535149
У синита игрочишки пока просто не доросли до уровня Тамбова ))
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NewLife
1612535272
Раз уж такой маразм крепчает, то нельзя ли Спартаку взять у синита в аренду Дюкова и Кашшая ?
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Валерий2705
1612536773
Какой бред, блииин. Только у нас могли такую чушь придумать... А от сраптака я бы вообще не брал игроков, а то потом Тамбов их хлопнет, а они будут хрюкать, что их предали и визжать о снятии с чемпионата ввиду Тамбовского кидалова))
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Боцман59rus
1612536959
Если бы снялись просто - позор Российского масштаба, - но, чиновники, пытаясь отгрести от своих задниц, и как то сохранить лицо, устроили позор европейский.. Там люди, пока не увидят этот цирк, не поверят!!! -Молодец Дрюков, вместо разбора полетов и санкций, переплюнул в моразме, всех наших чинуш и функционеров вместе взятых, что ещё раз доказывает общеизвестный факт - КОРМУШКА общая, аппетиты хорошие, места забронированы... независимо от результатов работы. Обнуленный хороший пример и ориентир
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El_Chori
1612538326
Все! Но не зенит
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ЮНик
1612539110
Какое позорище! Так мужики улица на улицу на пиво играют, и отдают своих неиграющих слабаков соперникам, у кого не хватает "игроков" погонять мячик в выходной по разным причинам. Забухали или жена не отпустила. А ЭТО ПРЕМЬЕР-ЛИГА!!! Днище и полный зашквар!!!
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Иван Петров 1986
1612544252
Прям как Пахтакор в 1979 году.
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DOCTOR PENALTY
1612547235
Жалко тренер не нужен, есть хороший, очень подвижный специалист в Спартаке. В Сочи все от него в восторге.)
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