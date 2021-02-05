ТАСС: «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов» согласились отдать «Тамбову» игроков в аренду

Стало известно, какие клубы готовы помочь «Тамбову» арендой своих футболистов.

По информации ТАСС, предварительное согласие дали «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов».

«Тамбов» будет смотреть, кого смогут предложить клубы, после чего определится по позициям», – сообщил источник агентства.