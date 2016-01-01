Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    «Тамбов»: «Отзовем иск о банкротстве, если последние решения начнут воплощаться в жизнь»

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что клуб может отозвать иск о банкротстве после предложенной финансовой помощи от РПЛ.

    «Мы подали иск, но на сайте арбитражного суда какую-то ерунду написали, якобы должник — некоммерческое партнeрство. Некоммерческое партнeрство давно было переименовано в ассоциацию. Была смена формы собственности согласно законодательству ещe в 2018 году.

    Мы подали этот иск 1 февраля, это было до исполкома РФС. После вчерашнего собрания, безусловно, надежда осталась.

    Если те решения, которые были приняты за последние несколько дней, начнут воплощаться в жизнь, мы просто отзовeм иск. С этим банкротством нас никто никуда не гонит», – цитирует Коновалову «Чемпионат».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7938

      Hektor 84 57 минут назад

      Эти деньги лучше распределить на детские дома, чем на этих пращелыг и рахитоидов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11200

      JTherry 1 час назад

      "если поможете, отзовем иск" - похоже на шантаж...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82414
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru