«Тамбов»: «Отзовем иск о банкротстве, если последние решения начнут воплощаться в жизнь»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что клуб может отозвать иск о банкротстве после предложенной финансовой помощи от РПЛ.
«Мы подали иск, но на сайте арбитражного суда какую-то ерунду написали, якобы должник — некоммерческое партнeрство. Некоммерческое партнeрство давно было переименовано в ассоциацию. Была смена формы собственности согласно законодательству ещe в 2018 году.
Мы подали этот иск 1 февраля, это было до исполкома РФС. После вчерашнего собрания, безусловно, надежда осталась.
Если те решения, которые были приняты за последние несколько дней, начнут воплощаться в жизнь, мы просто отзовeм иск. С этим банкротством нас никто никуда не гонит», – цитирует Коновалову «Чемпионат».
- Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.
- Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет клубу с деньгами.
- По информации ТАСС, «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов» готовы отправить своих игроков в аренду в тамбовскую команду.
Источник: «Чемпионат»