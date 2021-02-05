«Тамбов»: «Отзовем иск о банкротстве, если последние решения начнут воплощаться в жизнь»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, что клуб может отозвать иск о банкротстве после предложенной финансовой помощи от РПЛ.

«Мы подали иск, но на сайте арбитражного суда какую-то ерунду написали, якобы должник — некоммерческое партнeрство. Некоммерческое партнeрство давно было переименовано в ассоциацию. Была смена формы собственности согласно законодательству ещe в 2018 году.

Мы подали этот иск 1 февраля, это было до исполкома РФС. После вчерашнего собрания, безусловно, надежда осталась.

Если те решения, которые были приняты за последние несколько дней, начнут воплощаться в жизнь, мы просто отзовeм иск. С этим банкротством нас никто никуда не гонит», – цитирует Коновалову «Чемпионат».