«Тамбов» подал иск о банкротстве

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    Источник: Сайт арбитражного суда Тамбовской области

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13285

      alarm 47 минут назад

      следующий спартак (вся страна надеется)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5592

      "supermax" > alarm 30 минут назад

      у тебя своя страна...маленькая и недалекая, как ты сам))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17002

      slavutiq70 > alarm 10 минут назад

      Давно ли Питер стал страной???

      4
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