следующий спартак (вся страна надеется)
«Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юридического лица. Он зарегистрирован арбитражным судом Тамбовской области, но пока не принят к производству.
Сумма исковых требований – 322 миллиона 449 тысяч 677 рублей и 52 копейки.
- Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.
- Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет клубу с деньгами.
- По информации ТАСС, «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов» готовы отправить своих игроков в аренду в тамбовскую команду.