«Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юридического лица. Он зарегистрирован арбитражным судом Тамбовской области, но пока не принят к производству.

Сумма исковых требований – 322 миллиона 449 тысяч 677 рублей и 52 копейки.