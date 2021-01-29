Агент: «Семин подозвал Косту: «Давай играть!» А Диего без щитков. Так он не стал игроком «Динамо»

Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал о несостоявшемся переходе Диего Косты в «Динамо».

— Чем вам запомнилось сотрудничество с Семиным в московском «Динамо»?

— В клубе были большие проблемы. Особенно с деньгами. Внутри «Динамо» полыхали конфликты — между португальцами, бразильцами, русскими. Федорычев пересылал деньги в Россию, но игроки их не получали.

Тогда клубу начал помогать ВТБ. Семин говорил игрокам: «Не волнуйтесь: Федорычев с ВТБ найдут общий язык и решат проблему. А нам надо сделать нашу работу».

Тогда же (в январе 2006-го) была очень интересная история. Жорже Мендеш прислал 17-летнего Диего Косту на просмотр в «Динамо». Его выпустили за дубль, и он за десять минут забил три гола.

Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Семин подозвал его: «Давай играть!» А Диего без щитков. Начал их надевать, и Семин сказал: «Не надо. Давай другого». Так Диего Коста не стал игроком «Динамо». Думаю, только из-за щитков, ха-ха.

— Он их слишком долго надевал?

— Да. Он же с севера Бразилии, поэтому ленивый. Вот и тогда долго собирался, и Семин не выдержал.