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    Агент: «Семин подозвал Косту: «Давай играть!» А Диего без щитков. Так он не стал игроком «Динамо»

    Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал о несостоявшемся переходе Диего Косты в «Динамо».

    — Чем вам запомнилось сотрудничество с Семиным в московском «Динамо»?

    — В клубе были большие проблемы. Особенно с деньгами. Внутри «Динамо» полыхали конфликты — между португальцами, бразильцами, русскими. Федорычев пересылал деньги в Россию, но игроки их не получали.

    Тогда клубу начал помогать ВТБ. Семин говорил игрокам: «Не волнуйтесь: Федорычев с ВТБ найдут общий язык и решат проблему. А нам надо сделать нашу работу».

    Тогда же (в январе 2006-го) была очень интересная история. Жорже Мендеш прислал 17-летнего Диего Косту на просмотр в «Динамо». Его выпустили за дубль, и он за десять минут забил три гола.

    Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Семин подозвал его: «Давай играть!» А Диего без щитков. Начал их надевать, и Семин сказал: «Не надо. Давай другого». Так Диего Коста не стал игроком «Динамо». Думаю, только из-за щитков, ха-ха.

    — Он их слишком долго надевал?

    — Да. Он же с севера Бразилии, поэтому ленивый. Вот и тогда долго собирался, и Семин не выдержал.

    • Семин тренировал «Динамо» с ноября 2005 до августа 2006 года.
    • Диего Коста ушел из «Атлетико» в конце декабря 2020 года. Испанец не может найти новый клуб.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1494

      Алехсбургер. 2 секунды назад

      Только один Гильерме не тявкает на раненного льва...
      И тот русский.(

      0
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      Рейтинг: +3482

      InterMilLano1908 1 час назад

      Да да и Кака с Неймаром Семин тоже заброковал... такая чушь

      -1
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      Рейтинг: +11986

      KLIM777 > InterMilLano1908 1 час назад

      Да всех, кого забраковал Палыч стали игроками высокого уровня. Жаль, что Булыкину дали шанс.

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