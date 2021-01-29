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  • Агент: «Семин подозвал Косту: «Давай играть!» А Диего без щитков. Так он не стал игроком «Динамо»

Агент: «Семин подозвал Косту: «Давай играть!» А Диего без щитков. Так он не стал игроком «Динамо»

29 января 2021, 09:58
5

Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал о несостоявшемся переходе Диего Косты в «Динамо».

— Чем вам запомнилось сотрудничество с Семиным в московском «Динамо»?

— В клубе были большие проблемы. Особенно с деньгами. Внутри «Динамо» полыхали конфликты — между португальцами, бразильцами, русскими. Федорычев пересылал деньги в Россию, но игроки их не получали.

Тогда клубу начал помогать ВТБ. Семин говорил игрокам: «Не волнуйтесь: Федорычев с ВТБ найдут общий язык и решат проблему. А нам надо сделать нашу работу».

Тогда же (в январе 2006-го) была очень интересная история. Жорже Мендеш прислал 17-летнего Диего Косту на просмотр в «Динамо». Его выпустили за дубль, и он за десять минут забил три гола.

Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Семин подозвал его: «Давай играть!» А Диего без щитков. Начал их надевать, и Семин сказал: «Не надо. Давай другого». Так Диего Коста не стал игроком «Динамо». Думаю, только из-за щитков, ха-ха.

— Он их слишком долго надевал?

— Да. Он же с севера Бразилии, поэтому ленивый. Вот и тогда долго собирался, и Семин не выдержал.

  • Семин тренировал «Динамо» с ноября 2005 до августа 2006 года.
  • Диего Коста ушел из «Атлетико» в конце декабря 2020 года. Испанец не может найти новый клуб.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Атлетико Коста Диего Семин Юрий
Комментарии (5)
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InterMilLano1908
1611904605
Да да и Кака с Неймаром Семин тоже заброковал... такая чушь
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Алехсбургер.
1611910886
Только один Гильерме не тявкает на раненного льва... И тот русский.(
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Hektor 84
1611932866
Бредит агент
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portero
1611940311
Если так, то повезло Диего, у нас бы его развратили и не играл бы он на том уровне которого достиг...
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zigbert
1612093936
Трудно поверить в эту историю.
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