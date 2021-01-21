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  • Кокорин – о «Фиорентине»: «Пойти на понижение зарплаты не тяжело. Мне скоро 30 лет, больше шанса не будет»

Кокорин – о «Фиорентине»: «Пойти на понижение зарплаты не тяжело. Мне скоро 30 лет, больше шанса не будет»

21 января 2021, 18:39
13

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину».

— Как давно на тебя вышла «Фиорентина»?

— Еще в апреле прошлого года, но там было совершенно другое руководство. До конкретики тогда не дошли. Сейчас поменялся менеджмент, тренер.

— Тяжело пойти на понижение зарплаты?

— Да нет, не тяжело. Не могу рассказать все, что происходило, — может быть, когда-нибудь. В любом случае это вызов. Это Европа — давно туда хотел.

Мне скоро 30 лет: если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. Понимаю, что надо поехать попробовать, посмотреть. А там — как получится.

— Не общался со Смоловым о выступлении в Европе?

— Не расспрашивал по поводу того, что мне предстоит пройти в быту и прочем. Мы на контакте, ребята рассказывали какие-то нюансы про тренировочный процесс и игры. Для меня это все будет ново, посмотрим.

Повторю: говорил с главным тренером, он очень теплыми словами отзывался. Думаю, проблем с адаптацией быть не должно.

  • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
  • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

Кокорин: «Осталось недопонимание с руководством «Спартака». С ребятами все отлично»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Спартак Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Иван Петров 1986
1611245757
Ну нигде не платят деньги ни за что - только у нас. Вот почему мы и в жопе.
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DeStar
1611246471
жаль что осталось время у него только на то ,чтобы раскрыться, а закрепиться уже не получится
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Kollljan
1611246905
Давай, Санёк, играй с душой. Побольше голов и красивой игры. И ещё. Даже, если усатый, вдруг, начнёт приглашать в сборную - не соглашайся. Играй в Фиорентине в своё удовольствие.
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Cules2013
1611248009
если уйдёт в Фиорентину повторит путь Смолова. Это как пить дать. Если Головин и Миранчук пока заиграть не могут, то какой нафиг Кокорин.
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polt
1611248404
Ммммм... Ну, дай бог, может чего и получится, что конечно ну очень сомнительно... И, ты это, возвращайся, если чего...
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JTherry
1611248988
а массажист Колесников летит в Италию?)) или будет советами издалека поддерживать "хрустальную" спортивную форму?
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oyabun
1611249670
Давайте поразмышляем просто. Кокорину в Спартаке платили в 2 раза больше. На него рассчитывали, пылинки с него сдували. Не заиграл - официально из-за многочисленных травм, по факту - Сашок просто не хотел. В Италии платить ему будут намного меньше, а требовать больше. Придется трудиться. Похож Кокорин на трудягу? Сомневаюсь. Но это его личное дело. Главное Спартак от него избавился.
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alefreddy
1611256206
удачи в Италии
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Plyash
1611265471
Федун,сколько же ты денег просрал на этого бездаря и самое интересное,зачем?
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zigbert
1611341885
То что пошел на понижение зарплаты, хороший знак. Значит желание играть у него есть.
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