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    Кокорин – о «Фиорентине»: «Пойти на понижение зарплаты не тяжело. Мне скоро 30 лет, больше шанса не будет»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину».

    — Как давно на тебя вышла «Фиорентина»?

    — Еще в апреле прошлого года, но там было совершенно другое руководство. До конкретики тогда не дошли. Сейчас поменялся менеджмент, тренер.

    — Тяжело пойти на понижение зарплаты?

    — Да нет, не тяжело. Не могу рассказать все, что происходило, — может быть, когда-нибудь. В любом случае это вызов. Это Европа — давно туда хотел.

    Мне скоро 30 лет: если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. Понимаю, что надо поехать попробовать, посмотреть. А там — как получится.

    — Не общался со Смоловым о выступлении в Европе?

    — Не расспрашивал по поводу того, что мне предстоит пройти в быту и прочем. Мы на контакте, ребята рассказывали какие-то нюансы про тренировочный процесс и игры. Для меня это все будет ново, посмотрим.

    Повторю: говорил с главным тренером, он очень теплыми словами отзывался. Думаю, проблем с адаптацией быть не должно.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

    Кокорин: «Осталось недопонимание с руководством «Спартака». С ребятами все отлично»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +224

      BRAZILES 7 минут назад

      нет дорогой ты там незаиграеш ---утебядаженебудет шанса --------вот увидиш ------тыменя ВСПОМНИШ

      0
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      Рейтинг: +2486

      Kollljan 8 минут назад

      Давай, Санёк, играй с душой. Побольше голов и красивой игры. И ещё. Даже, если усатый, вдруг, начнёт приглашать в сборную - не соглашайся. Играй в Фиорентине в своё удовольствие.

      1
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      Рейтинг: +10293

      DeStar 15 минут назад

      жаль что осталось время у него только на то ,чтобы раскрыться, а закрепиться уже не получится

      0
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      Рейтинг: +2018

      Иван Петров 1986 27 минут назад

      Ну нигде не платят деньги ни за что - только у нас. Вот почему мы и в жопе.

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