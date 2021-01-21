Кокорин – о «Фиорентине»: «Пойти на понижение зарплаты не тяжело. Мне скоро 30 лет, больше шанса не будет»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину».

— Как давно на тебя вышла «Фиорентина»?

— Еще в апреле прошлого года, но там было совершенно другое руководство. До конкретики тогда не дошли. Сейчас поменялся менеджмент, тренер.

— Тяжело пойти на понижение зарплаты?

— Да нет, не тяжело. Не могу рассказать все, что происходило, — может быть, когда-нибудь. В любом случае это вызов. Это Европа — давно туда хотел.

Мне скоро 30 лет: если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. Понимаю, что надо поехать попробовать, посмотреть. А там — как получится.

— Не общался со Смоловым о выступлении в Европе?

— Не расспрашивал по поводу того, что мне предстоит пройти в быту и прочем. Мы на контакте, ребята рассказывали какие-то нюансы про тренировочный процесс и игры. Для меня это все будет ново, посмотрим.

Повторю: говорил с главным тренером, он очень теплыми словами отзывался. Думаю, проблем с адаптацией быть не должно.

Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

Кокорин: «Осталось недопонимание с руководством «Спартака». С ребятами все отлично»