Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Агент Кокорина – о «Фиорентине»: «26 января подписываем контракт на 3,5 года»

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, подтвердил информацию о переходе 29-летнего россиянина в «Фиорентину».

    «Принципиально обо всем договорились. В понедельник летим в Италию. Там обследование и во вторник подписание контракта на 3,5 года», – цитирует Бердышева Sport24.

    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:18
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1884

      Fusballer 1 минуту назад

      Ну что ж, Фиорентину можно поздравить с покупкой молодого перспективного футболиста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      Алексей новый 38 минут назад

      Спартак хоть какие-то бабки вернёт.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14950

      vladimir-7 > Алексей новый 20 минут назад

      Да, только чуть-чуть не погасит свои расходы и не будет Коке
      платить зп ещё 2,5 года по 3 млн.евро в год и не жалко этих, выплаченных 1,5 млн., лишь бы не видеть игрока с мозолями
      на заднице от скамейки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +618

      Taps 44 минуты назад

      Свежо предание, да верится с трудом ...
      Кому нужен этот уголовник ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14950

      vladimir-7 > Taps 16 минут назад

      Думаю спартак не интересует кому он нужен, самое главное
      для него, это избавиться от такого груза и купить нужного
      игрока на сэкономленные, за 2,5 года, деньги.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru