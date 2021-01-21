Агент Кокорина – о «Фиорентине»: «26 января подписываем контракт на 3,5 года»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, подтвердил информацию о переходе 29-летнего россиянина в «Фиорентину».
«Принципиально обо всем договорились. В понедельник летим в Италию. Там обследование и во вторник подписание контракта на 3,5 года», – цитирует Бердышева Sport24.
- По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
- В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.
Источник: Sport24