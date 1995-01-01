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    «Чемпионат»: Кокорин пройдет медобследование в «Фиорентине» 25 января

    «Спартак» и «Фиорентина» согласовали все условия сделки по переходу нападающего Александра Кокорина.

    25 января форвард пройдет медобследование в одной из римских клиник, а на следующий день подпишет контракт с «Фиорентиной».

    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26325

      oyabun 59 минут назад

      "СЭ" пишет что Кокорин перейдет уже сегодня. "Чемпионат" пишет что только медобследование будет 25-го. Это уже порядком поднадоевшая Сага какая то.

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