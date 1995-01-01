«Чемпионат»: Кокорин пройдет медобследование в «Фиорентине» 25 января

"СЭ" пишет что Кокорин перейдет уже сегодня. "Чемпионат" пишет что только медобследование будет 25-го. Это уже порядком поднадоевшая Сага какая то.
«Спартак» и «Фиорентина» согласовали все условия сделки по переходу нападающего Александра Кокорина.
25 января форвард пройдет медобследование в одной из римских клиник, а на следующий день подпишет контракт с «Фиорентиной».
- По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
- В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.