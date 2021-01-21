Кокорин: «Осталось недопонимание с руководством «Спартака». С ребятами все отлично»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о периоде выступлений за московский клуб. Во вторник, 26 января, 29-летний форвард должен подписать контракт с «Фиорентиной».

— Какое у вас останется воспоминание о «Спартаке»?

— Хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова.

— С Соболевым пообщались?

— Я сказал ему, что все оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растет. Подготовлю ему в «Фиорентине» почву, он перейдет на мое место, когда состарюсь.

Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

Кокорин: «Я уже практически игрок «Фиорентины». Остался медосмотр и подписание»