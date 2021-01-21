Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин: «Осталось недопонимание с руководством «Спартака». С ребятами все отлично»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о периоде выступлений за московский клуб. Во вторник, 26 января, 29-летний форвард должен подписать контракт с «Фиорентиной».

    — Какое у вас останется воспоминание о «Спартаке»?

    — Хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова.

    — С Соболевым пообщались?

    — Я сказал ему, что все оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растет. Подготовлю ему в «Фиорентине» почву, он перейдет на мое место, когда состарюсь.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

    Кокорин: «Я уже практически игрок «Фиорентины». Остался медосмотр и подписание»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2021 16:54
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 21 января 2021, 23:10

      "недопонимание с руководством" - это, когда Кока на Мальдивы вместо лечения свалил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 21 января 2021, 19:05

      теперь-то у "Фиалок" найдешь понимание с Рибери, будешь там вторым по доходам)) красавчик, Дима Попов, такой трансфер с макаронниками провернул!!!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 21 января 2021, 18:33

      "..недопонимание с руководством" - это видимо от того что ему платили такую огромную зарплату за ничегоделание? У нас тоже полное недопонимание.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > oyabun 21 января 2021, 22:08

      Скорее всего по поводу подъемных. Возвращать часть или нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2919

      Play 21 января 2021, 18:10

      Да забирай его сразу прямо сейчас, вас там даже если двоих вместо одного будут выпускать и Фиорентине разрешать играть двенадцатью футболистами, вы всё равно и трёх голов за сезон не забьёте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 21 января 2021, 18:07

      Сначала надо заслуживать "свое" место в Фиорентине.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 21 января 2021, 18:07

      Обгадится и подготовит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 21 января 2021, 17:53

      Удачи тебе, Саня!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11