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  • Кокорин: «Я уже практически игрок «Фиорентины». Остался медосмотр и подписание»

Кокорин: «Я уже практически игрок «Фиорентины». Остался медосмотр и подписание»

21 января 2021, 16:44
11

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин подтвердил информацию о переходе в «Фиорентину».

«Я уже практически игрок «Фиорентины». Осталось пройти самое важное – медосмотр. И подписание», – сказал Кокорин.

  • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
  • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
  • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
  • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер журналиста Семена Зигаева
Россия. Премьер-лига Фиорентина Спартак Кокорин Александр
Комментарии (11)
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ВасяК
1611236889
Скатертью дорога!!!
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яцык
1611239046
по моему итальянцы погорячились 3.5 года терпеть это бревно
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Ганнибал Лектор
1611240200
Согласен с хряком за кадром: "Саша, верим, Саша!" Удачи Кокоше во Флоренции!
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zigbert
1611241012
Пройти медосмотр с положительным результатом, для Александра сейчас самое главное.
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faten
1611241257
Давай Кока яйца подмой и на осмотр, А мы о тебе будем вспоминать))
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порт
1611241480
А ты возьми да и притворись больным на тех. осмотре.
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Masteralex
1611243841
есть ощущение что в последний момент что-нибудь сорвется, например, корону у него найдут и всё, нет контракта
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55together
1611244753
баба с возу, кобыле легче!
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Томик
1611247131
Когда я уже прочитаю новость про Бакаева и какой - нибудь "Ференцварош"? Ну подарите кому-нибудь.... Что, вам жалко, что ли?
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BRAZILES
1611247356
ты игрок ---скамейки фиорентины -------это в лучшем случае ---если ты игралкак в спартаке ----атак тыпробка --никтои зватьтебя ---никак просто полетиш покомандировкам по разным клубами разным странам в арендыкороче -------ТВОЯСУДЬБА
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