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    Кокорин: «Я уже практически игрок «Фиорентины». Остался медосмотр и подписание»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин подтвердил информацию о переходе в «Фиорентину».

    «Я уже практически игрок «Фиорентины». Осталось пройти самое важное – медосмотр. И подписание», – сказал Кокорин.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Семена Зигаева

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +82124

      zigbert 3 минуты назад

      Пройти медосмотр с положительным результатом, для Александра сейчас самое главное.

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      Рейтинг: +3417

      Ганнибал Лектор 16 минут назад

      Согласен с хряком за кадром: "Саша, верим, Саша!" Удачи Кокоше во Флоренции!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      яцык 35 минут назад

      по моему итальянцы погорячились 3.5 года терпеть это бревно

      2
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      Рейтинг: +12883

      alarm 1 час назад

      зачётно опустил хряков! позор свенарнегу!

      0
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      Рейтинг: +2466

      Бомбардиръ 1 час назад

      В чьей он футболке, если он "уже практически игрок Фиорентины"?)
      Не Спартак ли переименовали в Фиорентину?)))))))))

      0
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      Рейтинг: +19126

      silver29 1 час назад

      Давай Санек обуй эуропейцев ))) они же не знают, что бабло можно на скамейке получать или в кальянной смотреть матчи родной команды.

      5
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      Рейтинг: +614

      ВасяК 1 час назад

      Скатертью дорога!!!

      2
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      Рейтинг: +19126

      silver29 > ВасяК 1 час назад

      В Спартаке он был немощным инвалидом, во будет хохма когда его признают быком производителем с испанской корриды. Все таки медицина на Западе сила ))).

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