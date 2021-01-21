Кокорин: «Я уже практически игрок «Фиорентины». Остался медосмотр и подписание»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин подтвердил информацию о переходе в «Фиорентину».
«Я уже практически игрок «Фиорентины». Осталось пройти самое важное – медосмотр. И подписание», – сказал Кокорин.
- Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
- По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
- В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.
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Источник: твиттер журналиста Семена Зигаева