Хендрикс: «Спартак» – крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков»

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс дал интервью во время сборов в Дубае. Он пообещал учить русский язык.

«Спартак» – крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков. Очень хороший стадион. У команды последние годы были достаточно успешные. Надеюсь, этот успех продолжится.

Да, собираюсь учить русский язык. Это важно. Вперед, «Спартак», – сказал Хендрикс.

«Спартак» заплатит за Хендрикса 500 тысяч евро.

Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Хендрикс: «Помню, как с ПСВ победили ЦСКА. С нетерпением жду московское дерби»