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    Хендрикс: «Спартак» – крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков»

    Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс дал интервью во время сборов в Дубае. Он пообещал учить русский язык.

    «Спартак» – крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков. Очень хороший стадион. У команды последние годы были достаточно успешные. Надеюсь, этот успех продолжится.

    Да, собираюсь учить русский язык. Это важно. Вперед, «Спартак», – сказал Хендрикс.

    • По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3345

      Ганнибал Лектор 24 минуты назад

      Видимо, этому сразу дали лошадиную дозу бромантана

      1
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      Рейтинг: +13855

      derrik2000 30 минут назад

      Во!
      Не успели ещё чернила подписи под контрактом высохнуть, а уже ЛИЗНУЛ. ))))))))))))))))))))
      Или в Голландии так принято?
      Промес в своё время вроде как ничего подобного не говорил, а?

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