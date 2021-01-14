«Чемпионат»: Газизов заработает на трансфере Урунова, если «Спартак» продаст его дороже, чем купил

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов получит часть суммы трансфера полузащитника Остона Урунова, если клуб продаст его дороже, чем за 1 миллион евро.

«Согласно пункту в контракте узбекского полузащитника с красно-белыми, бывшему гендиректору «Спартака» положено 50% от суммы без учeта 1 миллиона евро. То есть если «Спартак продаст Урунова за 2 миллиона, то Газизов получит 500 тысяч», – пояснил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Прошлым летом «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.

Игрок провел девять матчей и забил один гол.

Урунов: «Ухожу ли я из «Спартака»? Время покажет»

Глава «Уфы»: «Мы бы не отказались от Роналду и Месси. От Урунова тоже»

Журналист Егоров: «Спартак» хочет заработать на продаже Урунова более 1 миллиона

​​​​​​​