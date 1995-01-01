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    «Чемпионат»: Газизов заработает на трансфере Урунова, если «Спартак» продаст его дороже, чем купил

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов получит часть суммы трансфера полузащитника Остона Урунова, если клуб продаст его дороже, чем за 1 миллион евро.

    «Согласно пункту в контракте узбекского полузащитника с красно-белыми, бывшему гендиректору «Спартака» положено 50% от суммы без учeта 1 миллиона евро. То есть если «Спартак продаст Урунова за 2 миллиона, то Газизов получит 500 тысяч», – пояснил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

    • Прошлым летом «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Игрок провел девять матчей и забил один гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4094

      Гавроша 9 минут назад

      Федуна только ленивый не доит!!!

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      Рейтинг: +2133

      FENIX-SL 19 минут назад

      у него бровь своей жизнью живет видать

      0
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