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    Журналист Егоров: «Спартак» хочет заработать на продаже Урунова более 1 миллиона

    Стали известны детали возможного возвращения полузащитника Остона Урунова из «Спартака» в «Уфу».

    По информации журналиста Сергея Егорова, башкирский клуб готов выкупить хавбека за 1 миллион евро. Именно столько москвичи заплатили за него летом.

    Однако «Спартак» рассчитывает выручить за узбека больше, чтобы компенсировать траты на его зарплату.

    • Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года.
    • В составе «Спартака» игрок провел девять матчей и забил один гол.

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    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +196

      Плюшевый пупсик 1 минуту назад

      После тарасовки игрочишки и даром никому не нужны!!!

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      Рейтинг: +6579

      knikos 8 минут назад

      Хочет .... Я хочу продать старенькую "Весту" по цене , ну не мерса , ну хотя бы пежо 3008 .

      0
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      Рейтинг: +297

      Узб@гоеный 1 час назад

      После Спартака игроки только теряют в цене. ))))))))))

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