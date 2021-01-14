Журналист Егоров: «Спартак» хочет заработать на продаже Урунова более 1 миллиона

Стали известны детали возможного возвращения полузащитника Остона Урунова из «Спартака» в «Уфу».
По информации журналиста Сергея Егорова, башкирский клуб готов выкупить хавбека за 1 миллион евро. Именно столько москвичи заплатили за него летом.
Однако «Спартак» рассчитывает выручить за узбека больше, чтобы компенсировать траты на его зарплату.
- Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года.
- В составе «Спартака» игрок провел девять матчей и забил один гол.
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Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова