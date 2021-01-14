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    Глава «Уфы»: «Мы бы не отказались от Роналду и Месси. От Урунова тоже»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию об интересе башкирского клуба к Станиславу Крапухину и Остону Урунову.

    «По Крапухину пока ничего конкретного не могу сказать. У нас действительно есть интерес к ряду серьезных игроков, но мы не будем подтверждать никого до тех пор, пока не подпишем их.

    Что касается Урунова, то я много раз говорил, что Остон – очень хороший игрок, но по поводу того, где он будет продолжать свою карьеру, я ни добавить, ни убавить ничего не могу.

    Мы бы не отказались от приобретения Криштиану Роналду. Мы бы не отказались от приобретения Лионеля Месси. От приобретения Урунова тоже бы не отказались. Вот так могу сказать», – приводит слова Мурзагулова Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9984

      ilichkadr 35 минут назад

      К Урунову подогнать Месси с Роналду самое то!

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