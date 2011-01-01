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    Урунов может вернуться из «Спартака» в «Уфу» этой зимой

    Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может вернуться в «Уфу».

    Как пишет «Спорт-Экспресс», рассматриваются как вариант с арендой, так и выкуп прав. Клубы проводят консультации, и если найдут общий язык, трансфер состоится с высокой долей вероятности.

    • Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак» летом 2020 года.
    • В нынешнем сезоне РПЛ он провел восемь матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20006

      Боцман59rus 3 минуты назад

      Мертвый Кокорин, Вальяжный Можем, Хрен пойми кто, в новых сандалях и гениальный Оазисов,,
      - А на выходе продлят Ещенко и Реброва. ...и кули нам от Федуна ждать?

      0
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      Рейтинг: +44190

      portero 30 минут назад

      А оо про очередь говорили за ним из Европы, а на деле нпзад в Уфу скинуть и то хлеб...

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      Рейтинг: -72

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 57 минут назад

      Может попробовать его продать болотным лям за 25? Все ровно деньги народные,а там на газу еще наварятся))

      1
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      Рейтинг: +1391

      B.G. 1 час назад

      За то по бутикам походил....

      2
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      Рейтинг: +25443

      VVM1964 1 час назад

      Не думаю , что кто-то расстроится , да и место легионера освободится .

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      Рейтинг: +3287

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Будет интересна цена вопроса

      0
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      Рейтинг: +2579

      neim > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Цена вопроса будет не мыслимой. Поскольку, осмыслить подобные трансферы туда-сюда, на трезвую голову просто не возможно 😄😄😄.

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      Рейтинг: +440

      Hoahin > neim 56 минут назад

      А все потому что говорили что узбекский Мессии, а оказался просто узбекский

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