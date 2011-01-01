Урунов может вернуться из «Спартака» в «Уфу» этой зимой

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может вернуться в «Уфу».

Как пишет «Спорт-Экспресс», рассматриваются как вариант с арендой, так и выкуп прав. Клубы проводят консультации, и если найдут общий язык, трансфер состоится с высокой долей вероятности.