Урунов может вернуться из «Спартака» в «Уфу» этой зимой

Мертвый Кокорин, Вальяжный Можем, Хрен пойми кто, в новых сандалях и гениальный Оазисов,,
- А на выходе продлят Ещенко и Реброва. ...и кули нам от Федуна ждать?
Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может вернуться в «Уфу».
Как пишет «Спорт-Экспресс», рассматриваются как вариант с арендой, так и выкуп прав. Клубы проводят консультации, и если найдут общий язык, трансфер состоится с высокой долей вероятности.
- Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак» летом 2020 года.
- В нынешнем сезоне РПЛ он провел восемь матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.