Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Куликов: «При Николиче играем через контроль. У Семина сразу выносили подальше от ворот»

Куликов: «При Николиче играем через контроль. У Семина сразу выносили подальше от ворот»

29 декабря 2020, 22:15
6

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов сравнил главного тренера москвичей Марко Николича с Юрием Семиным.

– Что изменилось внутри команды с приходом Николича?

– С Марко мы постоянно разговариваем. Он со всеми общается, ко всем подходит, спрашивает, что и как, как дела, как здоровье. Постоянно идет какая-то коммуникация. В футбольном плане нравится, что постоянно играем через мяч и контроль мяча.

С Юрий Палычем такой коммуникации у нас не получилось.

– Почему?

– Не знаю. Может быть, молодой был. Не скажу, что мы вообще не разговаривали, но с Марко прямо каждый день: «Привет, как дела? Как здоровье?»

– Ты еще сказал про контроль мяча.

– Сейчас мы стараемся выходить от вратаря через пас. Конечно, иногда выносим, но в основном разыгрываем. У Юрий Палыча, если не ошибаюсь, от вратаря сразу выносили подальше от ворот.

– В какой футбол тебе кайфовее играть?

– С мячом, через контроль.

– При этом люди, которые за Палыча, скажут: «И что? Вышли куда-то со своим контролем?»

– И будут по-своему правы. Но через пас – зрелищный футбол, он больше похож на европейский.

  • Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Куликов Даниил Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кошмарик
1609273231
дерево, еще ничего из себя не представляющее, дает оценку Ю.П.Сёмину.. Поговорить ему видите ли надо.. на лавке разговаривай уродец..
Ответить
житель СПб
1609283193
Это - что? Похоже на заказ. Начнем с того, что Николич вообще по русски не говорит. Поэтому - они на каком языке разговаривают с Куликовым? Второе: это при Семине - вынос?! А почему же тогда при Семине были замечательные контратаки, а при Николиче их нет? В общем, такие "футболисты" и приводят к деградации нашего футбола. Постараюсь запомнить эту "замечательную" фамилию.
Ответить
Князев
1609287491
Вот через контроль и получили от ошибки "гениального" Мурило, и даже Крыховяк ошибся.
Ответить
нейтральныйкакникто
1609301030
Что-то много в российском футболе развелось Данилов и Даниилов.Шамкин , Круговой-Зенит,Пруцев-Сочи,Глебов , Сухомлинов -Ростов,Фомин , Лесовой-Динамо,Уткин-Краснодар,Куликов-Локомотив,Липовой , Казанцев , Массуренко - Химки ,Степанов-Ротор , Хлусевич-Арсенал Т , и все как на подбор - от 18 до 23 лет, целая команда!!!!Глупые высказывания одного, кидают тень на его тёзок, но может не все они такие же недалёкие
Ответить
nemolod
1609307752
Просто Палыч лучше знал возможности своих игроков,понимая,что лучше сразу отвести угрозу от ворот,чем возить около штрафной мяч и привезти ненужный гол! Доя игры в защите через контроль нужно взаимодействие защиты и вратаря на высоком уровне,которого в команде не было! Но - при Семине где была команда в таблице? А сейчас при Николиче с его контролем?
Ответить
фанат джигурды
1609325375
При Юрии Палыче команда играла в футбол. При Лысом играет вообще непонятно во что... Как круто выходили из обороны через пас показал матч с Краснодаром и, к сожалению, не только он.
Ответить
Главные новости
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
1
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Все новости
Все новости
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
2
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
21
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
Вчера, 17:08
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+