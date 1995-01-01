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    Куликов: «При Николиче играем через контроль. У Семина сразу выносили подальше от ворот»

    Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов сравнил главного тренера москвичей Марко Николича с Юрием Семиным.

    – Что изменилось внутри команды с приходом Николича?

    – С Марко мы постоянно разговариваем. Он со всеми общается, ко всем подходит, спрашивает, что и как, как дела, как здоровье. Постоянно идет какая-то коммуникация. В футбольном плане нравится, что постоянно играем через мяч и контроль мяча.

    С Юрий Палычем такой коммуникации у нас не получилось.

    – Почему?

    – Не знаю. Может быть, молодой был. Не скажу, что мы вообще не разговаривали, но с Марко прямо каждый день: «Привет, как дела? Как здоровье?»

    – Ты еще сказал про контроль мяча.

    – Сейчас мы стараемся выходить от вратаря через пас. Конечно, иногда выносим, но в основном разыгрываем. У Юрий Палыча, если не ошибаюсь, от вратаря сразу выносили подальше от ворот.

    – В какой футбол тебе кайфовее играть?

    – С мячом, через контроль.

    – При этом люди, которые за Палыча, скажут: «И что? Вышли куда-то со своим контролем?»

    – И будут по-своему правы. Но через пас – зрелищный футбол, он больше похож на европейский.

    • Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года.

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    Источник: Sports.ru

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