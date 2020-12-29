Куликов: «При Николиче играем через контроль. У Семина сразу выносили подальше от ворот»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов сравнил главного тренера москвичей Марко Николича с Юрием Семиным.

– Что изменилось внутри команды с приходом Николича?

– С Марко мы постоянно разговариваем. Он со всеми общается, ко всем подходит, спрашивает, что и как, как дела, как здоровье. Постоянно идет какая-то коммуникация. В футбольном плане нравится, что постоянно играем через мяч и контроль мяча.

С Юрий Палычем такой коммуникации у нас не получилось.

– Почему?

– Не знаю. Может быть, молодой был. Не скажу, что мы вообще не разговаривали, но с Марко прямо каждый день: «Привет, как дела? Как здоровье?»

– Ты еще сказал про контроль мяча.

– Сейчас мы стараемся выходить от вратаря через пас. Конечно, иногда выносим, но в основном разыгрываем. У Юрий Палыча, если не ошибаюсь, от вратаря сразу выносили подальше от ворот.

– В какой футбол тебе кайфовее играть?

– С мячом, через контроль.

– При этом люди, которые за Палыча, скажут: «И что? Вышли куда-то со своим контролем?»

– И будут по-своему правы. Но через пас – зрелищный футбол, он больше похож на европейский.