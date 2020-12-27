АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», «Эвертон» победил «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на второе место

«Шеффилд Юнайтед» по-прежнему идет в сезоне АПЛ без побед. В очередном туре шеффилдцы уступили «Эвертону».
«Манчестер Сити» одержал 12-ю домашнюю победу над «Ньюкаслом» в АПЛ подряд. Это их самая длинная победная домашняя серия в высшем дивизионе в истории.
Рахим Стерлинг в своем 21-м матче текущего сезона сделал шестую голевую передачу. В прошлом сезоне он сделал пять результативных пасов за 52 игры.
Стерлинг – первый игрок «Сити», который под руководством Хосепа Гвардиолы набрал по системе «гол+пас» 150 очков.
Манчестерцы забили «Ньюкаслу» первым ударом в створ в каждом из таймов.
Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур
Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гюндоган, 14; 2:0 – Торрес, 55.
Шеффилд Юнайтед – Эвертон – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Сигурдссон, 80.