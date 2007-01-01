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    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», «Эвертон» победил «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на второе место

    «Шеффилд Юнайтед» по-прежнему идет в сезоне АПЛ без побед. В очередном туре шеффилдцы уступили «Эвертону».

    «Манчестер Сити» одержал 12-ю домашнюю победу над «Ньюкаслом» в АПЛ подряд. Это их самая длинная победная домашняя серия в высшем дивизионе в истории.

    Рахим Стерлинг в своем 21-м матче текущего сезона сделал шестую голевую передачу. В прошлом сезоне он сделал пять результативных пасов за 52 игры.

    Стерлинг – первый игрок «Сити», который под руководством Хосепа Гвардиолы набрал по системе «гол+пас» 150 очков.

    Манчестерцы забили «Ньюкаслу» первым ударом в створ в каждом из таймов.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гюндоган, 14; 2:0 – Торрес, 55.

    Шеффилд Юнайтед – Эвертон – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Сигурдссон, 80.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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