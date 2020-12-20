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Нобоа: «У Кокорина не получается в «Спартаке» из-за травмы»

20 декабря 2020, 12:21
4

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа считает, что у его бывшего партнера Александра Кокорина в «Спартаке» не получается. Эквадорец назвал причины.

– И в «Динамо», и в «Сочи» вы играли с Александром Кокориным. Сильно удивились, когда между двумя этими командами он оказался в заключении?

– Конечно. Это было тяжело. Я ему и много видео со словами поддержки отправлял. Всегда называл его своим младшим братом. Когда я пришел в «Динамо», ему было лет двадцать. И всегда думал, что он — топ-нападающий. И сразу после этой истории, когда Саша попал в «Сочи», сказал ему: «Я буду тебя контролировать. Я твой папа сейчас!» Мы и жили рядом.

Когда он присоединился к команде и мы начали тренироваться в Турции, Кокорин был такой счастливый! Так хотел играть и показывать, сколько для него значит футбол!.. Он реально хотел остаться в «Сочи». Но не получилось.

– Почему в «Спартаке» он совсем другой?

– Он такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. И, играя со мной, он знал, что, если хорошо откроется, я ему обязательно отдам и сделаю это правильно. А главное – у него не получается в «Спартаке» из-за травмы. Когда у меня травмы, я тоже не могу играть как умею.

  • В этом сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
  • Кокорин с реабилитологом и физиотерапевтом находится на Мальдивах.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Нобоа: «Кокорин для меня как младший брат»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Нобоа Кристиан Кокорин Александр
Комментарии (4)
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ySS
1608459212
Кокорину мешало то, что его подписал Газизов, а упрямый германский юноша никак не хотел максимально его использовать. Остальное, скверный характер, расслабухи, травмы, уже следствие и дополнение.
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алдан2014
1608463785
Если человек умеет и хочет играть в футбол,то он играет. Вот с желанием у Саши проблемы,и никто уже не верит в его якобы травмы. Его лечиться под наблюдение клубных врачей оставляют,он сваливает отдыхать на Мальдивы. Отсутствие дисциплины
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derrik2000
1608464362
"– Почему в «Спартаке» он совсем другой? – Он такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. И, играя со мной, он знал, что, если хорошо откроется, я ему обязательно отдам и сделаю это правильно." Вот ЭТО правильно! Когда были в Спартаке Гаврилов, Черенков - да тот же Алекс! - таким техничным, умным футболистам, как Кокорин, было очень хорошо показывать рядом с мастерами паса свою настоящую игру, раскрывать на поле всё то, на что способен. А сейчас, когда в команде не пойми кто, да и самого Кокорина ставили на непонятно какую позицию, КАКОЙ ИГРЫ от него можно ещё было ждать??? Понятное дело - такой же НИКАКОЙ!
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Fusballer
1608468438
У Корина не получается потому что он Кокорин.
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