Нобоа: «У Кокорина не получается в «Спартаке» из-за травмы»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа считает, что у его бывшего партнера Александра Кокорина в «Спартаке» не получается. Эквадорец назвал причины.

– И в «Динамо», и в «Сочи» вы играли с Александром Кокориным. Сильно удивились, когда между двумя этими командами он оказался в заключении?

– Конечно. Это было тяжело. Я ему и много видео со словами поддержки отправлял. Всегда называл его своим младшим братом. Когда я пришел в «Динамо», ему было лет двадцать. И всегда думал, что он — топ-нападающий. И сразу после этой истории, когда Саша попал в «Сочи», сказал ему: «Я буду тебя контролировать. Я твой папа сейчас!» Мы и жили рядом.

Когда он присоединился к команде и мы начали тренироваться в Турции, Кокорин был такой счастливый! Так хотел играть и показывать, сколько для него значит футбол!.. Он реально хотел остаться в «Сочи». Но не получилось.

– Почему в «Спартаке» он совсем другой?

– Он такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. И, играя со мной, он знал, что, если хорошо откроется, я ему обязательно отдам и сделаю это правильно. А главное – у него не получается в «Спартаке» из-за травмы. Когда у меня травмы, я тоже не могу играть как умею.

В этом сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Кокорин с реабилитологом и физиотерапевтом находится на Мальдивах.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Нобоа: «Кокорин для меня как младший брат»