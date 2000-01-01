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    Норманн намерен покинуть «Ростов» зимой. Им интересуются в АПЛ и РПЛ

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассчитывает покинуть клуб зимой, информирует «Чемпионат» со ссылкой на норвежское издание VG. Клуб готов отпустить норвежца за 17 миллионов евро.

    На игрока претендуют четыре клуба РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Также интерес к Норманну проявили три представителя АПЛ: «Бернли», «Фулхэм» и «Саутгемптон».

    • В текущем сезоне Норманн провел за «Ростов» 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • «Ростов» идет вне зоны еврокубков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      lxoex3848 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +41413

      MaxRnD 2 часа назад

      Можно продавать. Сухомлинов в те моменты, когда находился на поле, был не хуже

      3
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      Рейтинг: +1473

      Retiremen_VMF 2 часа назад

      За такие бабки пускай Лондон покупает. Но они за такие деньги думаю получше найдут. Не вижу кто из наших клубов готов столько выложить.

      0
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      Рейтинг: +540

      Rabinovi_ch 3 часа назад

      Если его смогут продать за 17 лямов евро, когда он перешел в Ростов за 1,70 ляма евро, то Ростову можно будет только рукоплескать!

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