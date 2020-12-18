Норманн намерен покинуть «Ростов» зимой. Им интересуются в АПЛ и РПЛ

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассчитывает покинуть клуб зимой, информирует «Чемпионат» со ссылкой на норвежское издание VG. Клуб готов отпустить норвежца за 17 миллионов евро.

На игрока претендуют четыре клуба РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Также интерес к Норманну проявили три представителя АПЛ: «Бернли», «Фулхэм» и «Саутгемптон».