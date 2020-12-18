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  • Норманн намерен покинуть «Ростов» зимой. Им интересуются в АПЛ и РПЛ

Норманн намерен покинуть «Ростов» зимой. Им интересуются в АПЛ и РПЛ

18 декабря 2020, 20:15
6

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассчитывает покинуть клуб зимой, информирует «Чемпионат» со ссылкой на норвежское издание VG. Клуб готов отпустить норвежца за 17 миллионов евро.

На игрока претендуют четыре клуба РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Также интерес к Норманну проявили три представителя АПЛ: «Бернли», «Фулхэм» и «Саутгемптон».

  • В текущем сезоне Норманн провел за «Ростов» 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
  • «Ростов» идет вне зоны еврокубков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ростов Норманн Матиас
Комментарии (6)
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Rabinovi_ch
1608313196
Если его смогут продать за 17 лямов евро, когда он перешел в Ростов за 1,70 ляма евро, то Ростову можно будет только рукоплескать!
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Retiremen_VMF
1608314534
За такие бабки пускай Лондон покупает. Но они за такие деньги думаю получше найдут. Не вижу кто из наших клубов готов столько выложить.
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MaxRnD
1608315642
Можно продавать. Сухомлинов в те моменты, когда находился на поле, был не хуже
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zarsm
1608361243
В последних играх не впечатляет совсем
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