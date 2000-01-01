Норманн намерен покинуть «Ростов» зимой. Им интересуются в АПЛ и РПЛ

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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассчитывает покинуть клуб зимой, информирует «Чемпионат» со ссылкой на норвежское издание VG. Клуб готов отпустить норвежца за 17 миллионов евро.
На игрока претендуют четыре клуба РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Также интерес к Норманну проявили три представителя АПЛ: «Бернли», «Фулхэм» и «Саутгемптон».
- В текущем сезоне Норманн провел за «Ростов» 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- «Ростов» идет вне зоны еврокубков.